Врачи озвучили основную причину смерти от коронавируса

Тяжелые осложнения, вызванные COVID-19 и последующая смерть, может вызвать фактор Виллебранда (ФВ) — один из главных компонентов системы свертывания крови. К такому выводу пришли ученые Санкт-Петербургского государственного университета.

Предположение высказала старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов СПбГУ Анна Аксенова. По ее словам, уровень и активность ФВ в крови у людей может быть разным: он выше у темнокожих, чем у белых европейцев; выше у мужчин, чем у женщин; выше у взрослых, чем у детей; выше у пожилых, чем у людей среднего возраста, сообщает «Интерфакс».

По словам Аксеновой, сначала говорилось, что коронавирус поражает в основном легкие, теперь же появляются мнения о том, что поражаются и внутренние поверхности сосудов. Повышенный выброс фактора Виллебранда в кровь, по ее словам, провоцирует образование тромбов.

«Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести масштабное и тщательное исследование уровня и активности ФВ у групп людей, инфицированных SARS-CoV-2, у которых наблюдается легкое или тяжелое течение инфекции», — подытожила Аксенова.