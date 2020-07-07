Грозит ли россиянам бубонная чума из Монголии: Роспотребнадзор предупредил

Специалисты ведомства и бывший главный санврач РФ развеяли страхи населения.

Новая напасть угрожает спокойствию россиян. На территории Монголии, граничащей с Россией, медики зафиксировали вспышку бубонной чумы сразу у нескольких человек, а через пару дней, 5 июля, диагноз подтвердился у скотовода на севере Китая. И хотя доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что во вспышках бубонной чумы в этих странах ничего удивительного нет, поскольку регионы являются тысячелетними природными очагами инфекции, спокойнее от этого не стало. В то же время, в России не исключают возможности единичных случаев заражения.

«Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться», — цитирует РИА Новости советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

Также сотрудник Центра подчеркнул, что в России есть лекарства от бубонной чумы, а главное, медики знают, как лечить таких пациентов. Большой опыт и все условия есть у врачей, которые живут в приграничных с Монголией и Китаем регионах. Малеев успокоил, что в стране работают противочумные институты и станции. Их сотрудники ведут отлов сурков, мышей, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками. Как выяснилось, жители Монголии заразились как раз от сусликов, которых употребляли в пищу. Да и монгольские власти заверили дипломатическое представительство России в Улан-Баторе, что поводов для беспокойства нет, все меры предосторожности приняты.

Роспотребнадзором осуществляет постоянный мониторинг ситуации в соседних странах. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко говорит, что активность чумных очагов в странах Азии возрастет по объективным причинам, но россиянам бояться нечего. Во-первых, границы закрыты, как между между Китаем и Монголией, так и между Китаем и Россией, ограничено и авиасообщение, отметил депутат Госдумы. Во-вторых, ведется интенсивная работа в самой России противочумными станциями на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии: наблюдают очаги, дезинфицируют мероприятия, пояснил Онищенко.

«Завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Наши регионы, где исторически известны подобные заболевания, под жестким контролем. Сейчас грызуны нагуливают жир, скоро осень, они залягут в спячку, и даже теоретическая вероятность распространения этого заболевания станет близка к нулю», — цитирует «Вечерняя Москва» специалиста. Он напомнил, что в последний раз в России медики зафиксировали случай заражения бубонной чумой два года назад в высокогорном Кушагальском районе Республики Алтай. Однако сегодня в России все подобные случаи пресекаются и предупреждаются, резюмирует Онищенко.

Как выяснилось, в Иркутске работает и активно сотрудничает со специалистами соседних Китая и Монголии целый противочумный институт.

Ранее исследователи высказывали предположение, что вирус Эбола, впрочем, как и коронавирус перешел к человеку от летучих мышей, которых могли употреблять в пищу в Китае. Да и «нулевого пациента» журналисты тоже нашли на рынке в Ухани.