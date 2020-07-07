Турецкая лира подешевела до минимума с середины мая после скачка инфляции

Об этом сообщает агентство Reuters.

Турецкая национальная валюта, которая достигла рекордно низкого уровня 7 мая, зафиксировалась на отметке 6,865 по отношению к доллару, после снижения до 6,88 на торгах в конце дня.

Ранее в минувшую пятницу данные показали, что в июне инфляция подскочила больше, чем ожидалось, до 12,6% в годовом исчислении, отклоняясь ещё дальше от цели Центрального банка и побуждая аналитиков прогнозировать повышение процентных ставок.

Кроме того, Центробанк на прошлой неделе неожиданно остановил почти годичный цикл смягчения на фоне 13%-го падения лиры, зарегистрированного в этом году, истощения валютных резервов и относительно высоких внешних обязательств страны.

Вместе с тем рейтинговое агентство Fitch заявило, что существует «значительный риск снижения» ожиданий того, что платёжный баланс Турции стабилизируется во второй половине года.

«Внешнее давление остаётся основной слабостью Турции», — говорилось в заявлении Fitch.