У Франції пасажири вбили водія автобуса, який не хотів їх везти без масок

У Франції група розлючених пасажирів, яких водій відмовився впускати в транспорт без засобів індивідуального захисту, забила його до такого стану, при якому у нього діагностували смерть мозку.

Чоловік строго дотримувався правил перевезення людей, що забороняє надавати послуги особам без медичних масок. Про це, в понеділок, 6 липня, повідомляє Кореспондент, посилаючись на видання SudOuest.

Повідомляється, що буйні пасажири намагалися сісти в автобус в містечку Байонна, у них не було ні масок, ні квитків. Коли водій автобуса, чоловік старший 50, спробував перегородити їм шлях в салон, він отримав кілька сильних ударів, зокрема і в область голови.

«Один з нападників в даний час затриманий, а інші знаходяться в розшуку. Водія в несвідомому стані доставили в лікарню, а в понеділок лікарі оголосили про смерть мозку», — повідомили джерела поліції в місті, розташованому неподалік від популярного курорту Біарріц на Південно-Заході Франції.

В знак протесту кілька колег загиблого, відмовилися виводити автобуси на лінії, через що регіональне сполучення порушено.

Компанія-організатор автобусних перевезень виступила на підтримку свого співробітника і заявила про те, що організований страйк є абсолютно законним.

В останні дні, як підкреслює видання, кількість агресивних нападів у Франції значно зросла.

«Пасажири обрушують свій гнів на водіїв, які ні в чому не винні — вони всього лише виконують розпорядження властей», — заявили перевізники.