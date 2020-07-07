В Иране призвали США компенсировать ущерб от санкций

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во время пресс-конференции в турецком Стамбуле, октябрь…

Murad Sezer/Reuters

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что следующий президент Ирана, кто бы им не стал, обязан будет полностью компенсировать Тегерану ущерб, причиненный санкциями за последние годы, сообщает РИА «Новости».

«Кто бы там ни сидел, ему от предыдущего правительства перейдет ответственность, в том числе за ущерб, причиненный иранскому народу, экономике. Им нужно будет компенсировать ущерб», — сказал Зариф.

Ранее президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран вернется к обсуждению ядерной сделки только случае выплаты Вашингтоном компенсации за весь причиненный санкциями ущерб. По его словам, ущерб от американских экономических ограничений равен двум годовым бюджетам Ирана (около $50 млрд).

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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