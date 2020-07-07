Экс-посол США в России проиграл праймериз на выборах губернатора Юты

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Посол США в России Джон Хантсман с супругой в официальной резиденции во время торжественного приема…

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Экс-посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман проиграл праймериз республиканской партии на выборах губернатора штата Юта, уступив оппоненту 1% голосов. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, бывший посол сумел заручиться поддержкой 35% электората, тогда его главный соперник, действующий замглавы штата Спенсер Кокс сумел набрать около 36% голосов.

Ранее Хантсман уже занимал пост губернатора Юты с 2005 по 2009 год. Послом в РФ он работал в 2017-2019 годах.

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