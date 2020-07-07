Следком выясняет обстоятельства смертельного падения подростка окна барнаульской высотки

Правоохранители выясняют подробности

6 июля 2020 года жители квартала «Времена года» в Индустриальном районе Барнаула стали свидетелями гибели подростка. Как утверждают очевидцы событий в сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте», он упал с высоты и разбился насмерть. На место происшествия тут же прибыли правоохранители.

Со слов горожан, инцидент случился днем 6 июля возле дома № 14 по проспекту Энергетиков. Подросток, которому на вид было около 15 лет, выпал из окна, расположенном на 10-м этаже. От полученных травм он скончался на месте. Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, по адресу уже выехала следственная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося. Информация об этом будет предоставлена позже.