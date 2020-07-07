Сенатор от Татарстана призвал ответить на антироссийские санкции Лондона

Необходимо ввести санкции в отношении некоторых высших должностных лиц Великобритании. Так сенатор Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов прокомментировал новые антироссийские санкции Лондона.

«Так называемые нарушения прав человека — это политическая дубина, которую применяют в зависимости от политической коньюнктуры. Очевидно, что дело Магнитского из этого списка, тем более, что оно возникло совсем не вчера. Поэтому на политические акции и ответ должен быть таким же. Высокие должностные лица Великобритании должны попасть в наш санкционный список», — цитирует РИА «Новости» Морозова.

Сегодня власти Великобритании ввели санкции против 25 россиян в рамках закона Магнитского. Среди них — глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Список опубликовал МИД Великобритании. Всем обозначенным россиянам запрещено въезжать на территорию Великобритании, их счета в банках при наличии таковых будут заморожены.

Напомним, Вашингтон ввел акт Магнитского в 2012 году, а позднее расширил на другие страны мира. «Документ» позволяет ввести персональные санкции в отношении лиц, которые, как считают в Вашингтоне, нарушают права человека. Впоследствии закон Магнитского стал действовать в некоторых странах.