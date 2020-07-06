Дело о 50 миллионах: В Москве арестовали замминистра образования

Марина Лукашевич проходит по делу о мошенничестве, и суд вынес решение о нахождении под стражей на 1,5 месяца.

Сегодня в Тверском суде Москвы состоялось судебное заседание по делу чиновницы Марины Лукашевич. Заместителя министра образования и науки подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей. Суд должен был вынести меру пресечения.

По данным РИА Новости, судья постановил арестовать Лукашевич на 1,5 месяца (до 16 августа). Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигурантки дела под стражу.

Сама Лукашевич своей вины не признает. Защита просила отпустить замминистра под залог в 8 миллионов рублей.

Как следует из материалов дела, чиновница совершила преступление в 2016 году, когда возглавляла «Центр развития науки», учредителем которого был сотрудник Минобрнауки Михаил Попов. Следствие считает, что Попов и Лукашевич действовали по предварительному сговору по отработанной схеме. Центр заключает с ведомством госконтракты на развитие научных и образовательных проектов. Предполагалось, что проекты будут осуществлять деятели науки, работы будут иметь научную ценность. На деле получилось, что все работы состояли из плагиата и заимствований из студенческих рефератов. Из пяти контрактов один вообще не был выполнен, но тем не менее Попов принял все. Таким образом, государство был нанесен ущерб на сумму более 50 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны 3 июля.

В России стали чаще арестовывать чиновников>>

В последнее время в России довольно часто на скамью подсудимых попадают высокопоставленные чиновники. Так, по данным Фонда «Петербургская политика», в 2019 году в среднем число подвергнутых аресту представителей власти возросло по сравнению с предыдущими годами в 1,93 раза. В 2019 году под домашний арест была помещена экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. В 2020 году был арестован глава МВД Коми за взятку в 25 млн рублей.