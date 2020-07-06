В Турции четырёх активистов Amnesty International приговорили к тюрьме

По данным ТАСС, председатель одного из отделений Танер Кылыч приговорён к 6 годам и 3 месяцам тюремного заключения, трое других — к 2 годам и 1 месяцу. Их признали виновными по статье «причастность к вооружённой террористической группировке».

Напомним, что власти Турции задержали в начале июня 2017 года Кылыча и ещё 22 юристов по подозрению в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в совершении попытки государственного переворота в июле 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке новой попытки переворота в республике.

В конце июля прошлого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу заявил, что глава турецкого представительства этой организации Идиль Эсер причастна к деятельности организации Гюлена. При этом министр заверил, что Анкара не пытается препятствовать работе Amnesty International.