Дмитрий Медведев решил, кто напишет законы по поправкам к Конституции

Фракция «Единой России» в Госдуме подготовит законопроекты по поправкам в Конституцию РФ.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин, 15 января 2020.

kremlin.ru

Эту задачу им поставил председатель партии власти Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания Совета руководителей.

Перед этим партия проведет общественное обсуждение в регионах.

В обсуждении итогов общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию приняли участие руководители региональных отделений партии, фракций в заксобраниях и представительных органах. Они также затронули предстоящее изменение законодательства страны.

«На „Единой России“ лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию РФ», — заявил Медведев.

Перед созданием законопроектов партия намерена провести в российских регионах общественное обсуждение поправок. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак предложил сделать поправки в Конституцию, одобренные жителями российских регионов, основой народной программы партии, пишет ura.ru.

Ранее о начале масштабной работы по изменению законодательства России заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что «речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны».

Изменения предстоит внести в порядка 100 законов.

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