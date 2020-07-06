Репродуктолог рассказала, почему лишние килограммы снижают эффективность ЭКО

Многие женщины, которые не могут забеременеть естественным образом и обращаются в клинику в надежде родить ребенка благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), удивляются, когда врачи рекомендуют им для начала похудеть. Речь идет о конкретно о представительницах прекрасного пола, страдающих ожирением.

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Об ожирении медики говорят при ИМТ (индекс массы тела) 30 и более. ИМТ — это вес в кг: рост в метрах в квадрате.

Почему так важно избавиться от лишнего веса рассказала врач-репродуктолог Дарья Тихонова.

«Исследованиями доказано, что увеличение ИМТ на одну единицу уменьшает вероятность наступления беременности после ЭКО в 0,84 раза. И, наоборот, снижение ИМТ на каждую единицу повышает шансы на успех программы в 1,19 раза», — говорит медик.

По ее словам, при ожирении медикам приходится использовать высокие дозы препаратов для стимуляции яичников. И это не проходит бесследно. Так, качество полученных яйцеклеток ухудшается, а следовательно и эмбрионов, пригодных для подсадки, будет меньше. Помимо прочего, из-за немалой стоимости препаратов для стимуляции, коих потребуется больше, финансовые затраты пациентов также могут существенно вырасти.

А еще при ожирении могут возникать трудности при переносе эмбриона. Тихонова объясняет, что процедуру медики проводят под контролем УЗИ — наружным датчиком, через переднюю брюшную стенку. Большое количество жировой ткани в области живота снижает видимость полости матки и катетера с эмбрионом.

Важно помнить, что женщины с лишним весом могут столкнуться с рядом осложнений и во время самой беременности. Это и постоянная угроза выкидыша, и гестационный диабет, и поздний токсикоз. Риски потерять ребенка очень большие.

«Доктор заинтересован в конечном результате. И это не трехзначный ХГЧ на 14 день после переноса. Результат — это рождение здорового ребенка», — резюмировала репродуктолог, выразив надежду на то, что женщины поймут, что лишние килограммы снижают эффективность ЭКО и почему так важно похудеть перед экстракорпоральным оплодотворением.

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