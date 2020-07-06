Может быть не только не полезным, но и вредным: диетолог рассказала, кому нельзя есть мед

Все уже давно привыкли что мёд – это полезнейший продукт и лакомство, которое не навредит ни здоровью, ни фигуре. По мнению диетолога, от него все же стоит отказаться некоторым категориям людей. Дело в том, что из-за высокого в нем содержания гликемического индекса, может произойти резкое повышение уровня сахара в крови, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Если употреблять мёд регулярно, может пострадать поджелудочная железа, сообщает в своем Instagram Ольга Деккер. Опасной доза употребления мёда становится уже после трех столовых ложек в сутки. Для людей, которые хотят избавиться от лишнего веса, мёд всегда казался отличным способом поесть вкусненького без вреда для фигуры. Но диетолог считает, что в случае регулярного употребления в неограниченных количествах – вес может даже прибавится. Специалист объяснила, что из-за уровня гликемического индекса мёда, который составляет 60 единиц, возникает резкое повышение уровня глюкозы в крови, поджелудочная железа активно вырабатывает инсулин и именно это ухудшает процесс избавления от нежелательных килограммов. Ещё одной плохой новостью для союзников теории, что заменить во время похудения сахар на мёд – это хорошая идея, есть то, что этот продукт очень калориен. Так в ста граммах лакомства содержится около 304 калорий. Так же, как утверждает диетолог, не так полезен мёд и детям. Например, детям, которым нет и года, мёд нельзя давать вообще. Такое противопоказание можно связать с тем, что в мёде могут присутствовать споры, вызывающее ботулизм, с чем организм младенца может не справится. Опровергла диетолог и полезность любимой привычки пить горячие напитки с мёдом, например, при простуде. Это связано с тем, что если положить этот продукт в жидкость температурой более 60 градусов, его полезные свойства исчезнут и в результате в организм могут попасть вредные соединения.