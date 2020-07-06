ГРЕХИ ГЕРМАНА ГРЕФА. Властные группировки России. Часть 8

В нашей стране мало найдется людей, которые не знают, кто такой Герман Греф. Сделав головокружительную карьеру и имея богатое прошлое, в том числе и политическое, нынешний глава Сбербанка не ограничивает свою деятельность вверенной ему вотчиной и активно пытается влиять на жизнь страны, в которой живет.

Герман Оскарович, не стесняясь несет свои прогрессивные идеи в массы и не чурается громких и противоречивых высказываний, от которых у некоторых волосы дыбом встают. Но почему человек, который должен быть далек от политики, так стремится засунуть свой нос в сферы, которые вроде бы его не касаются? Почему ему это позволено? И что за все эти годы он уже успел наворотить?

Давайте разбираться…

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Начнем, пожалуй, с истории.

Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 64 года в селе Панфилово Павлодарской области Казахской ССР. О том, как дальше складывалась судьба нынешнего главы Сбербанка, данные расходятся. По одной из версий, после школы Греф поступил в МГИМО МИД СССР, однако по окончании первого курса был отчислен из вуза. По другой версии, Греф поступал в Омский государственный университет, но провалился на экзаменах.

Доподлинно известно, что молодой Греф с 82 по 84 год проходил срочную службу в Вооруженных силах, в частях так называемого «тюремного» спецназа внутренних войск МВД. Специализация этих войск — конвоирование заключенных, поиск беглых, подавление тюремных бунтов. Достаточно специфическая специализация, вам не кажется? После такого Грефа без экзаменов приняли на рабфак Омского государственного университета. А затем в 84 Греф поступил на юридический факультет, деканом которого в те годы был Сергей Бабурин. Там Греф начал активно проявлять себя и быстро стал комсоргом и начальником студенческого оперотряда.

И вот тут-то и начинается все самое интересное. Именно Бабурин рекомендовал молодого выпускника в качестве аспиранта ни много ни мало, а самому Анатолию Собчаку. Итак, в город на Неве Герман Греф приехал в 1990 году поступать в аспирантуру юрфака. В его биографии так и указано: «1990–1993 годы – аспирант Ленинградского университета». Но как сообщила руководитель пресс-службы юрфака Виктория Наследова: «В списках защитившихся аспирантов такого человека нет».

Так что диссертацию он не защитил, зато ему открылись совсем другие двери.

Уже в 91-92 годах Греф выступает в роли юрисконсульта Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга. А к 94-му году становится первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии города. Также в начале 90-х происходит другая встреча, которая стала самой значимой в его карьере. Ну вы догадались с кем.

По одним данным, в то время молодой Владимир Владимирович Путин, только что вернувшийся из командировки в Германию, работал заместителем Собчака, у которого Греф писал диссертацию. Сам университет Путин курировал по линии КГБ.

По другим, Греф познакомился с Путиным в 91-92 году, когда уже занимал пост в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. Суть не в этом, а в том, что эта встреча в последствии носила не только деловой характер. Например, в 96 году Греф был одним из немногих, кто продолжал общаться с Путиным и помогал ему после того, как тот потерял пост вице-мэра Санкт-Петербурга.

Такая похвальная дальновидность принесла свои плоды.

Чуть больше года назад Греф был переизбран главой Сбербанка еще на четыре года. При встрече с Владимиром Путиным он отчитался, что за январь 2019 года Сбербанк заработал 80 миллиардов рублей чистой прибыли. Правда, прибыль, полученная Сбербанком, почему-то направляется не на инвестиции внутри страны, а на выплату астрономических дивидендов акционерам-нерезидентам, которые контролируют почти половину так называемых «свободных акций» крупнейшего госбанка России. За один только год на эти цели было потрачено более 270 млрд рублей, что является абсолютным максимумом.

Но вернёмся в лихие 90-е.

Приватизация в должности председателя Комитета по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга в исполнении Грефа проходила как по нотам. Именно в это время, по данным «Новой газеты», будущий министр экономики стал фигурантом нескольких уголовных дел.

В 98 году его обвиняли в получении взятки в 600 тыс. долларов при проведении приватизации Сенного рынка, который был передан новому владельцу без проведения конкурса. Дело было прекращено после убийства единственного свидетеля в подъезде собственного дома.