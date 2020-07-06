Владелец сети Киномир воодушевлен скорым открытием барнаульских кинозалов из-за дефицита новинок

На федеральном уровне разрешили открыть кинотеатры с 15 июля при одобрении властей регионов. Возможно, работать им позволят и в Алтайском крае, хотя текущая эпидемиологическая ситуация говорит скорее о том, что оперштаб может выступить за ужесточение ограничений. Однако возможность возобновить бизнес была встречена прохладно владельцем сибирской сети «Киномир» Яковом Кацем, который рассказал «Алтапрессу», что пока зрителей сложно порадовать новыми фильмами.

В соответствии с федеральной нормой власти Алтайского края могут разрешить открыть кинотеатры с 15 июля. По словам Якова Каца, даже если это случится, прокатчикам будет проблематично вернуться в прежнее русло работы из-за небольшого числа выпускаемых фильмов. «Запустить работу кинотеатров можно. Но есть одна проблема — чтобы показывать кино, нужно, чтобы оно было. Сейчас происходит так, что фильмы есть, а дат релизов нет. И это понятно — любой режиссер и продюсер заинтересован в том, чтобы фильм был успешным. А для этого нужна хорошая реклама, правильная дата и настрой людей идти в кино. Готовы ли люди пойти сейчас, сказать сложно. Прокатчики ждут массового открытия кинозалов по всей стране, тогда они пустят свои сильнейшие и ожидаемые зрителем фильмы в прокат. Конечно, когда нам разрешат открыться — мы откроемся. Но будет ли у нас контент, который мы сможем предложить зрителю и он с радостью пойдет, я не знаю. В июле, скорее всего, нет», — поделился владелец сети кинозалов.

По его словам, все прокатчики хотят открыться с разнообразными жанровыми новинками на экранах, но таковых пока мало, а показывать кино, которое шло в прокате больше трех месяцев назад, никто не хочет. Яков Кац также рассказал о блокбастерах, которые могут выйти ближе к концу летнего сезона. «Есть диснеевский фильм «Мулан», его предварительный релиз назначен на 20 августа. «Довод» Нолана — 13 августа. Из российских блокбастеров основную ставку делают на «Вратаря Галактики». Его планируют запустить в День российского кино, 27 августа. При этом у нас расписана насыщенная осень. 3 сентября должен состояться релиз ужастика «Тихое место 2», 17 сентября — «Kingsman: Начало». 1 октября — релиз «Чудо-женщины. 1984», 22 октября — «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского. 5 ноября — «Черная вдова» студии Marvel, 19 ноября — новый фильма про Бонда «Не время умирать», мультфильм «Душа» и так далее», — рассказал бизнесмен о будущих новинках кинопроката.

Также он заявил, что все кинотеатры его сети будут готовы принять гостей с учетом санитарных требований безопасности. С его слов, кроме привычных масок, санитайзеров, дезинфекции и соблюдения дистанции будут и необычные меры предосторожности. К примеру, перерыв между сеансами будет увеличен до 30 минут, а после каждого просмотра будет проходить обработка в залах. Насчет особенностей рассадки, пока неизвестно и все будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, отметил Кац.

Предприниматель рассказал, что эпидемические ограничения его фирма пережила болезненно, как и другие пострадавшие отрасли. Однако пока ситуация не критичная. «Восстанавливаться придется долго. Наша главная задача сейчас — не подсчитывать убытки и прибыль, а спокойно открыться и сохранить персонал. Мы не уволили за три месяца ни одного человека. В период карантина мы сделали много полезных дел. Воспользовались ситуацией и отремонтировали лестницу в кинотеатр «Мир», которому в этом году исполняется 50 лет. Положили новые гранитные ступени, плитку, подремонтировали асфальт на подходе к зданию, отмыли весь фасад. Также мы сделали косметический ремонт в нашем кинотеатре в «Огнях». В общем, времени даром не теряли», — сообщил Яков Кац. По его мнению, зрители уже соскучились по большому экрану, и уже «наелись» просмотром кино на онлайн-платформах, которые стали в период ограничений набрали большую популярность.