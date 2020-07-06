Росприроднадзор назвал сумму ущерба экологии от аварии в Норильске

Ущерб экологии от аварии в Норильске составляет 148,1 млрд рублей. Такие данные озвучил Росприроднадзор. Ведомство направило письмо о добровольном возмещении ущерба «дочки» «Норникеля» — компании НТЭК.

В частности, из этой суммы ущерб водным объектам оценивается в 147,46 млрд рублей, земле — в 738,6 млн рублей, передает «Интерфакс».

Озвученная сумма составляет более 40% от свободного денежного потока «Норникеля» за прошлый год.

ЧП случилось 29 мая. На территории НТЭК из-за просадки бетонной площадки произошла разгерметизация резервуара. На землю и в воду разлилось около 21 тыс. т нефтепродуктов.