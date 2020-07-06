Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии

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Собор Святой Софии в Стамбуле

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Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты отметили, что вопрос об изменении статуса храма-музея Святой Софии чувствителен для россиян. Они также выразили убежденность в том, что нужно предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить возможный ущерб в результате поспешного изменения статуса музея всемирного масштаба.

Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.

С 1985 года собор Святой Софии был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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