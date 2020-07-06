Во Франции обновился состав кабмина

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Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции, передает France Вleu.
Всего в кабинете, возглавляемом новым премьер-министром Жаном Кастексом, 16 министров и 14 вице-министров.
По данным издания, Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел.
Пост министра ВС сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года.
МВД возглавил Жеральд Дарманен, занимавший ранее пост министра государственного действия и госфинансов.
Брюно Ле Мэр остался в кабмине на посту министра экономики и финансов.
Новым министром юстиции вместо Николь Белубе назначен именитый адвокат Эрик Дюпон-Моретти.
Министром культуры вместо Франка Риестера стала Розлин Башло, работавшая в последнее время на телевидении.
Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили.
В то время, как Элизабет Борн, занимавшая прежде эту должность, стала министром труда.
3 июля президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса. Кастекс был мэром города Прад на юге Франции. В апреле ему был делегирован процесс выхода страны из режима самоизоляции. Кастекс сменил на посту премьер-министра Эдуара Филиппа, который занимал эту должность с 2017 года.
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