«Москвички слишком быстро ложатся в кровать»: Ксения Бородина осудила доступных женщин

По ее мнению, женщины в погоне за красивой жизнью обесценивают себя.

37-летняя ведущая Ксения Бородина осудила женщин, которые «дают» на первом свидании. По ее мнению, сейчас стало очень много легкодоступных женщин, из-за чего мужчины обесценивают всех представительниц прекрасного пола. Она отметила, что это нашло отражение даже в творчестве: те же рэперы и другие исполнители вовсю «трубят» о женщинах, которые готовы на все за деньги. Особенно таких много в московской тусовке.

«Слышу только обзывательства в адрес женщин: сучка, шлюха, стерва… Отдалась, продалась за тачку, за цветы, за жевательную резинку. Разбила мне сердце и так далее. […] Отчасти это правда. В Москве очень легко с женщиной не просто познакомиться, но и в тот же вечер оказаться с ней в кровати. Это абсолютно не составляет никакого труда для мужчины, и женщины сами в этом виноваты». – поделилась мнением с подписчиками звезда ТНТ.

Ведущая проекта о том, как построить свою любовь, отметила, что женщины в погоне за красивой жизнью теряют свою репутацию и достоинство. Она объясняет это высокой конкуренцией среди девушек, особенно, когда каждой хочется урвать «лакомый кусочек». Однако по ее мнению, современные девушки делают тем самым только хуже.

«Женщинам надо задуматься, что они делают. О том, какой пример они подают следующему поколению. Если этот мужик слишком быстро отошел в сторону, ничего страшного. Ваша судьба от вас никуда не уйдет, и вы в любом случае будете счастливы», — резюмировала телеведущая.

Напомним, что сама Ксения Бородина уже 5 лет замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. У нее есть дочки Маруся и Теона. Ведущая много посвящает времени семье.

Однако не все было радужно. В 2016 она закатила грандиозный скандал, когда узнала, что Омаров ей много раз изменял. А недавно она изменила свои «показания» и заявила, что муж у нее хороший, а тогда они чуть не расстались из-за злых языков, которые оклеветали ее мужа. Скандальный блогер Лена Миро, конечно, посмеялась со слов телеведущей.