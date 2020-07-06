СМИ: ПНС подписало с Турцией соглашение, дающее Анкаре право прямого вмешательства в Ливии

Документ был подписан во время визита в Триполи министра национальной обороны Турции Хулюси Акара и главы Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, уточняет ТАСС.

В частности, он предусматривает создание турецкой военной базы на ливийской территории и представление ее персоналу дипломатического статуса. Кроме того, соглашение наделяет турецких советников и офицеров полным иммунитетом от судебного преследования, а Анкару — мандатом «на защиту ПНС и столицы».

Турки также получили право обучать и оснащать полицию триполийского кабмина, помогут ему в создании нового военного разведывательного агентства и формировании сил для охраны турецких компаний, которые будут работать в Ливии.

СМИ отмечают, что в ближайшие недели они планируют значительно расширить боевые действия в арабской стране.