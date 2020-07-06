Песков прокомментировал заявления военных о вторжении России на Украину «за водой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает глупостью заявления командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о том, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область для получения доступа к воде для Крыма.

Крым.

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«Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Москва не ставила перед Киевом ультиматумов по срокам предоставления предложений об изменении украинской конституции, о чем ранее писали СМИ, пишет «Интерфакс». Вместе с ем представитель Кремля подчеркнул, что «давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать».

О Донбассе

Наша страна продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения урегулирования нет, заявил Песков. Также он добавил, что не располагает какой-либо информацией о «шагах в сторону России» со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на фоне заявлений некоторых политиков об их вхождении в состав РФ в ближайшее время.

Операция для возвращения Донбасса может состояться после усиления армии. Еще одно необходимое условие — ослабление России до такой степени, что она прекратит поддерживать ополченцев, заявил в январе заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

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