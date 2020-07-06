Экстремал из Турции прыгнул с парашютом на диване и с телевизором

Экстремал из Турции совершил оригинальный прыжок с парашюта. Инструктору по парапланеризму удалось на огромной высоте создать комфортную домашнюю обстановку, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Mail Online. Так в YouTub появилось видео, на котором Хасан Кавал демонстрирует полет с парашютом совершенно нового уровня. Это видео стало таким популярным из-за того, что парапланерист совершил прыжок, сидя на диване, при этом он смотрел телевизор и наслаждался видом с высоты птичьего полета. Прыжок был совершён на одном из турецких курортов, что размещен близко к Фетхие. Это место часто привлекает внимание любителей экстремального отдыха, поскольку открывает очень красивые пейзажи. На опубликованном видео Кавал зафиксировал всё, что с ним происходило с момента прыжка с горы. Приземлившись, сам экстремал сообщил, что ему совершенно не было страшно, а в итоге, и правда, всё произошло хорошо. «Два года назад я сделал этот проект. Я хотел бы высказать свою бесконечную благодарность моему брату за поддержку также и материальную. Спасибо, что не оставили меня одного» — написал экстремал в Instagram. Несмотря на такой экстравагантный поступок, Хасан Кавал подвергся критике. Многих удивил тот факт, что парапланерист не в достаточной мере позаботился о своей безопасности. То есть он не пользовался страховыми ремнями, к тому же во время полета снял кроссовки и надел домашние тапочки. Кроме красного кожаного дивана с металлическим каркасом и прикреплёнными колесами, на высоте с Хасаном была еще и лампа, а по телевизору он смотрел мультфильм «Том и Джерри». Как рассказал сам Кавал, такая задумка у него впервые появилась ещё два года назад. Экстремал долго переубеждал себя до тех пор, пока все же на это не решился.