О всемирном бардаке и революции. Часть 1-2

Происходящем вокруг. Многие решили, что это революция, некоторые считают это стихийным движением, крахом империй, адским огнём, пожирающим самоё себя. Сколько людей, столько мнений, начиная от абсолютного воодушевления и заканчивая полной депрессией. Что же происходит? Очень кратенько.

Это всё началось не так давно. Лет сто пятьдесят, как капитализм сожрал планету, так стало ясно, что основной его принцип — хищническое расхищение всего, что под руку попалось рано или поздно упрётся в конец доступности этого всего.

Там ещё решили переделом заниматься, но под этот шумок сын одного немецкого ад воката сочинил опус, в целом грамотный, но преследующий одну цель. Раз богатств на всех нет, то их всем и не нужно. Всех в промышленные армии. На природу и производительный труд. Это он назвал социализмом.Но поскольку у нас никогда ничего не называют своими словами, а слово понравилось, то другой сын, уже статского советника творчески опус переработал — выкинул весь ужас, на который этот опус настраивал, добавил вполне практические вещи — опус тот был настолько теоретическим, что некоторые понятия были на уровне сепулек.

И уже свою редакцию тоже назвал этим же словом. Мало того, лишённый первоначальных бессмысленных и беспощадных «промышленных армий, в особенности для земледелия» план сработал и заверте…

Проблема была в другом. Изначально рассчитанный на лишённых собственности масс трудовых армий (очевидно в пользу трудовых генералов) и завуалированно пропагандировавший особую идеологическую форму экономического рабства (мы бедные не просто так, а потому что что-то там строим, никто не знает что, но важно начать, да), новый план под руководством выпускника духовной семинарии неожиданно дал небывалый рост как производства, так и массового благосостояния (что уже совсем не планировалось).

Оказалось, цель развития личности человека небывало его воодушевляет и энтузазирует. Кто бы мог подумать. Эти сами знаете кто опять ничего не поняли из великих теорий и переиначили всё по-своему.

То им религию дашь, всеми силами на смирение направленную — они с ней в бой идут, то им теорию изощрённого массового рабства подсунешь — они из неё массовый рост личности сделали. Ну как, откуда? Где они это берут?

Так или иначе, сегодня пришёл третий круг. Современный человек физически не способен на самостоятельные массовые действия. Его сознание парализовано. Он может только следовать лидерам и теориям. Он уже готов в это самое массовое рабство, которое обозначилось тем самым сыном адвоката.

Внимание, вопрос. Возможна ли какая-либо, любая «революция» в такой ситуации, когда массы самоорганизовываются. Разумеется, нет. Отсюда, все эти «революции» тщательно спланированы и направляются. Кто-то может возразить — как можно управлять таким хаосом. Вы знаете, с недавних пор вполне заметна тенденция именно управляемого социального хаоса. Это очень сложно. Предсказывать реакцию людей бессмысленно — они кто в лес ,кто по дрова. Поэтому реакцию организуют, воспитывают и направляют. И вот этот ценный организованный и управляемый актив есть ледокол того, о чём писал наш первоначальный автор. Это только внешне выглядит как хаос. Внутренне он вполне структурирован.

Сто пятьдесят лет идёт управляемая программа претворения тех самых первоначальных положений. Ресурсов на всех не хватит. Следовательно их потребление будут ограничивать в пользу тех самых генералов. Кто больше всех потребляет, тому и устраивают перестройку. Устраивают методом управляемого хаоса.

Причём, параллельно идут процессы, организовывающие эту будущую формацию. В колледжах поднимают тему «социализма». Это не социализм, который строили на одной шестой. Это наша любимая что? Правильно, подмена смысла под давно известным словом.

Параллельно всемерно (обожаю это слово) понижаются индивидуальные способности участников массовки. Совместными скачками, толпизмом и прочими эгэ. Разрушаются социальные структуры, начиная от трудовых коллективов, профсоюзов и заканчивая семьёй. Атомизация общества. Идеальный индивид уткнулся в телефон и скролит инстаграм, лайкая блогеров.

Собственно, предпосылки и фоновая подготовка практически закончены. Дело за малым — небольшим потрясением, на которое сгодится эпидемия, и после все ходы уже расписаны. Выбирается самый зажиточный класс и выносится нафиг. Их средства реквизируются и в итоге основные массы равномерно нищие.

И тут весь в белом и выходит Карл Маркс. С алыми кораллами своих скрижалей. Новые заповеди уже давно написаны. Думаете почему он вдруг стал так массово популярен? Мы же ещё помним, что ничего массового в массах просто так не возникает. Просто пришёл новый виток применения этих идей.

Уже намного ближе к оригиналу и всемерно им прикрываясь. Чтобы отупленные скачками, толпизмом, телевидением и сидением дома массы не догадались куда это всё идёт.

Таким образом, весь бардак, который мы видим, имеет целью простое перераспределение власти тем, кто продвигает прогрессивные демократические ценности основанные на учении Карла нашего Маркса. Для этого учения нужно чтобы все были бедные. Ну, почти все :) Вот, весь этот бардак и нацелен на разорение, банкротство, контролируемое падение благосостояния.

Это и раньше было, капитализм даже теорию придумал, что без кризисов никак. Кризис — это просто момент перераспределения богатства от неимущих к имущим. Сейчас просто кризис имеет цель более глобальную — разорить всех. И вот тогда весь в белом…

Так что никаких революций я не вижу, а продолжаться этот бардак будет ровно до того момента, как демократические прогрессоры не увидят, что дело сделано. И тогда начнутся «драматические преобразования». Сейчас цветочки идут. Красны ягодки будут позже. Иначе зачем весь этот сыр бор. Уж точно не для социальной справедливости.

В общем, сидим и смотрим это кино.

А нам всех благ и здоровья их переварить :)

О бардаке 2. Сетевом.

В прошлой статье «О бардаке» мы рассмотрели истоки происходящих процессов. Они довольно прозрачны. Но поскольку по-прежнему отсутствует понимание в массах что и как там вертится, рассмотрим более детально как это происходит.

Кратенько напомню, что в америке происходит систематическая люмпенизация населения. Это длительный процесс, он не вчера начался, о нём доходчиво сообщали сводки о безработице, банкротству ипотек, отсутствии спроса и тотальной потребительской перезадолгованности «самого богатого общества на планете». Ну как они считают.

Очереди за едой, где её полно, талоны на питание и прочие блокадные карточки давно уже реальность многих американцев. Толпы бомжей на улицах через дорогу от Голливуда давно уже никого не удивляют.

То есть процесс идёт.

Недостаточно быстро, как кому-то хочется. Я уже много раз говорил, что миром правят не ротшильды, а персональные сети. В этих сетях объединены люди по интересам, бизнес партнёрству, территории и пр. Самая распространённая и самая активная такая сеть в америке — это васпы. Они при деньгах, они деловиты, они бодро взаимодействуют, там высокая степень доверия (для постоянных партнёров и клиентов, конечно). Эта сеть не однородна, разумеется, она пересекается с другими.

Но многие участники этой сети побрезгуют принять в неё или выходца из латинской америки, или ЮВА, или чёрного американца. Влюбляются и женятся они в основном тоже на своих. В торговых партнёрах тоже в основном только свои. Помогают зарабатывать они тоже в основном тоже только себе. Там есть ещё более радикальные подсети, типа мормонов или сайентологов. Там вообще мрак.

Конечно, есть и паразиты в такой сети. Мошенники — одна из достопримечательностей америки. Где есть деньги там всегда есть афёры. Итак, мы выяснили, что основным объединяющим моментом такой сети являются деньги, вернее возможность их заработка, с преференциями преимущественно только членами сети. Без попадания в такую сеть что-то заработать можно, но как (не)повезёт.

Это тоже самое, как армянская диаспора на рынке. Или цыганская — на вокзале. Просто чуть более деловая и продвинутая.Так вот, эта сеть упорно не желает люмпенизироваться. Она и голосовала за Трампа, потому что демократы чётко показали, что они задушат всех налогами для социализации Америки. Чего деловая Америка зело не любит. Чилийцы и мексиканцы — на ура. А вот эта самая васповская сеть быстро просекла кто оплатит по планам демократов все счета. Поэтому пришел Трамп.

Что он сделал первое как пришёл? Правильно, закрыл нелегальную эмиграцию, потому что они — электорат демократов. Поскольку как только критическая масса эмигрантов превысит некое число — у васпов никаких шансов уже не будет. Прямое голосование — и всё. Они в меньшинстве. Один человек — один голос. Неважно, бомж ты или директор заводов-газет-пароходов.

Это главный конёк демократов. Для их безоговорочной победы нужно увеличивать любую эмиграцию, потом узаконивать, не важно, что они потом на улицах валяются. Важно, что они голосуют за ослов (если кто не в курсе — это символ демократов).

При этом нужно параллельно ослаблять электорат слонов (республиканцев). А это в основном та самая васповская сеть. Зацепка тут простая — васпы в основном белые (кто бы мог подумать). Следовательно, нужно создать антивасповскую сеть, которая бы работала по ней ледоколом, из чёрных.

Так в 2014 году появилась чёрная антифа. Как много лет она спала, но вот проснулась и глаза свои открыла в 2020, в связи с событиями в Миннеаполисе. Потом были официальные погромы и грабежи, скульптурная свалка истории конфедератов, всякие марши, которые в самом разгаре.

Идея этого процесса — совсем не революция, а организованная сверху и выгодная демократам консолидация черного населения америки, под девизом «платить и каяться» васпам (такой свежий слоган), благо там есть к чему прицепиться.

И организованная совсем не для социальной справедливости. А для разрушения этой самой васповской сети. Людей заставляют переселяться, терять имущество, разоряться, карантин разрушил многие хозяйственные связи. Это всё звенья одного процесса социализации и люмпенизации Америки.

Революция ли это? И да и нет. Революция — процесс скоротечный. Тут задача более фундаментальная — убрать целый класс. А поскольку американцы марксизм не изучали, тем более ленинизм, у них нет понимания, что их уничтожают, как класс в принципе. Поэтому, это не сколько революция, сколько очень быстрая деволюция (процесс обратный эволюции). И как можно быстрее, пока они не догадались о движущих причинах и целях процесса.

Плюс, современный человек инертен. В штатах это в меньшей степени заметно, но тенденция та же. Поэтому, какое-либо организованное сопротивление этому процессу у них нет возможности организовать в принципе. То есть, у них нет противоборствующей идеологии кроме самозащиты. Поэтому спорадические брыки будут иметь место, в основном базирующиеся на «старых добрых» кольтовых законах.

Но чем дальше в лес, тем худее будут партизаны и всё закончится новой конституцией, из которой демократы вычистят всю эту васповскую кольтовщину.

Всё будет Китай. Не в государственном понимании, а в социальном. Тотальная слежка, распознавание лиц AI, государственные плюшки послушным и остракизм остальным. Потогонная система за копейки. Её уже сейчас можно увидеть в частных американских тюрьмах. Очень прибыльный бизнес.

Усилится госсектор, произойдёт практически слияние крупных корпораций с государством, всякие гуглы-амазоны поглотят остатки этой васповской сети и превратятся в главных работодателей. Раз капитализму расширяться некуда, он будет пожирать себя. Пока не скатится к инфантильному олигархическому госкапитализму.

Так что РФ по иронии судьбы впереди планеты всей — у неё это уже всё есть :) Хотя нет, впереди Китай.

Вскорости экономическая модель Китая — когда демократы придут к власти в штатах — станет активно изучаться и оттуда они понадёргают много чего, правда всё это отрицая :)

Таким образом, если всё будет идти как идёт и никаких просветлениев уму у республиканцев не наступит, то даже неважно, кто выиграет выборы в октябре. Даже если Трамп наберёт больше, его сметут протестами. А поскольку его сторонники никак не организованы, кроме дружеского сочувствия он ничего не получит.

Другое дело, если произойдёт чудо и васпы осознают, что происходит на самом деле, там выделится движение с хоть какой-то идеологией типа «вся власть учредительному собранию Трампа», то они ещё побрыкаются.

Хотя, демократы уже играют на опережение и вывели две роты чёрных пантер на улицы в Стоун Маунтин в Джорджии.

Так что верить ли в это чудо? Не знаю. Так что в определённом смысле и с определёнными оговорками в штатах вполне может появиться Советская Россия образца 1921 года. Вот такой вот прикол. Но до этого ещё пока очень далеко. Васпы сильны и ещё поборются.

По моему скромному мнению скоро у них начнётся процесс расслоения на борцов, мимикристов-приспособленцев и эмигрантов, как это происходит всякий раз при социальных возмущениях. Мы это уже всё проходили, просто теперь это будут проходить и штаты.

Потеряет ли америка гегемонизм? Он исхудает, да, кое откуда они уйдут, но пакостить быть америкой не перестанут. Пока принимаются к оплате франклины им особенно переживать нечего.Как-то так.

Здоровья нам и нашим близким.