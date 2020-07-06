Кориканча — Солнечный Храм Инков

Кориканча, это главный Храм Солнца Империи. Внутрь него заходили только представителя самой высшей знати и в первую очередь действующий правитель. Представители знати «попроще» принимали участие в культовых мероприятиях на прилегающей площади, где был установлен отдельный алтарь. И площадь и алтарь сохранились как часть внутреннего двора собора Санто-Доминго.

Что-же касается убранства внутренней части, для Сапа-Инки, то о степени роскоши можно лишь догадываться. Доподлинно известно, что там были размещены огромные изображения Солнца и Луны, из золота и серебра соответственно. Когда испанцы делили награбленное, то огромный золотой солнечный диск по жребию достался некоему Мансио Серро де Легисано, который благополучно проиграл его в карты в течении следующей же ночи. Отсюда пошла испанская поговорка «Проиграть солнце до рассвета». Этот случай лишний раз иллюстрирует культурный уровень «победителей».

Во времена расцвета Империи в этом саду «паслись» золотые ламы в натуральную величину. Росла золотая кукуруза, на лепестках которой сидели золотые бабочки. Были островки золотой травы в которой жили небольшие золотые зверьки. К великому сожалению, бОльшая часть этого золотого сада ушла на попытку выкупа у испанцев Инки Атуальпы.

Но остатки золотого сада, это еще не самое удивительное, что увидели испанцы войдя в Куско. Дело в том, что стены Кориканчи (те самые полукруглые ровные плиты) были покрыты огромными золотыми пластинами. И как потом оказалось, что подобное «золочение» стен применялось не только в Кориканче, но и на всех остальных значимых культовых сооружениях Империи Инков. Естественно, испанцы при виде ТАКОГО, буквально сходили с ума.

Пластина эта находится в Музее золота г. Лимы. Музей этот прекрасен во всех отношениях, кроме одного «но», в нем запрещена любая фотовидео съемка. Если экскурсионная группа небольшая, то схитрить и обмануть охрану практически невозможно.

Основную часть коллекции (коллекция частная) составляют находки из захоронений культур Ламбайеке, Паракас, Чавин, Чиму, Мочика и Наска. Считается, что эти культуры гораздо древнее инков, а их потомки «влились» в Тауантинсуйу со своими знаниями и умениями.

Сейчас он стал символом Перу и широко распространен в сувенирной продукции. В литературе я не встретил информации о каких-то выдающихся достижениях древних медиков региона, за исключением того, что они умели производить трепанацию черепа, и пациент как ни странно мог выжить. Это установлено археологами доподлинно, т.к. это можно определить по характеру прироста костной ткани после хирургического вмешательства. Останки нескольких таких пациентов представлены в музее:

Предполагается, что необходимость такого «лечения» обусловлена оружием, которое использовалось как инками, так и их предшественниками. Основным видом вооружения была праща из верёвки средней длины, в которую посредине помещалась каменная пуля, запускаемая с помощью раскручивания круговыми движениями. Помимо этого естественно применялись копья, луки и прообразы метательных катапульт. Также применялся «макан», на котором я остановлюсь подробнее. Это такой почти «томагавк» с деревянной ручкой, только топорище было уж очень странной формы да еще и из благородного металла.

Достаточно необычная форма, но нигде нет упоминания, что эти маканы представляют из себя загадку! Почти в самом центре экспозиции этого музея находится внушительная витрина с этими «наконечниками». Первое впечатление «разобранный часовой механизм из золота»! Там были маканы настолько причудливой формы, что казались невозможным предположение, что все это использовалось лишь для того чтобы проломить череп противнику… А самое интересное, что рядом была другая витрина с каменными наконечниками, которые представляли из себя булыжники с отверстиями по центру. Что называется, почувствуйте разницу…

Музей Золота в Лиме стоит посетить обязательно, потому, что подлинных древних золотых изделий осталось увы не много. Все, что попало в руки первых конкистадоров-испанцев (в т.ч. детали Золотого сада, Золотое Солнце, Серебряная Луна) все было переплавлено в слитки… Увы…

Внутри Храма Солнца, различные культовые сооружения сооружения. Прекрасно обработанный гранит.

Расположение помещений строго просчитано. Есть гипотеза (небезосновательная) о том, что существует тайный подземный ход из Кориканчи в Саксайуаман. Инка Гарсиласо де ла Вега упоминает о нем, что в детстве они с товарищами пытались пройти со стороны Саксайуамана но не смогли, т.к. запутались в лабиринте. А современным туристам рассказывают другую байку, за достоверность которой я не отвечаю. Уже после постройки собора Санто-Доминго, монахи однажды услышали стоны прямо из «под ног». Они разобрали пол и обнаружили полумертвого человека с золотым початком кукурузы в руках. Он умер у них на руках не приходя в сознание…

Кладка помещений Кориканчи не полигональная, тем не менее она выдержала все прошедшие землетрясения.

Предполагается, что прочность «неполигональной» кладки обусловлена системой внутреннего крепежа между блоками.

А вот широко известный в узких кругах фрагмент стены, который иллюстрирует легкость с которой строители обработали гранит. Может это маленький «замОк», может еще что-то… Размер его примерно с ноготь указательного пальца.

В Кориканче был свой водопровод. Есть подлинные записи служителей собора Санто-Доминго, которые жаловались на то, что этот водопровод сломался и нет возможности его починить, т.к. никто из индейцев не знает о местонахождении источника воды.

Что, интересно, в Кориканче повсюду следы сверления гранита. Однако сверел никто не находил. Инка Гарсиласо де ла Вега в своих хрониках пишет однозначно о том, что инки «не знали ни сверла ни пилы».

Это две ниши весьма внушительных размеров, выполненные из гранитных блоков. При этом они имеют очень странную форму, которая пока не нашла никакого логического объяснения. Нужно учесть, что создание этих артефактов требовало больших трудозатрат… Для чего это было сделано? Кем и когда это было сделано?