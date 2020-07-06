Когда необходима замена тачскрина на телефоне?

Тачскрин является самой уязвимой деталью на сенсорном телефоне. Зачастую данная поломка проявляется при падении смартфона или его контакта с водой. Замена тачскрина по ссылке https://itprofi.in.ua/zamena-tachskrina-sensora-mobilnogo-telefona-odessa.html. Сегодня мы расскажем вам о том, когда необходима замена данной детали на телефоне. Оставайтесь с нами! Причины, которые могут привезти к неисправности-поврежденная микросхема, с помощью которой можно управлять модулем; окисление контактов; наличие большого количества царапин на экране, а также его загрязнение; использование телефона в очень холодную погоду, а также если произошёл сбой в программном обеспечении. В настоящее время по нескольким признакам можно понять о наличии поломки. Если телефон перестал реагировать на нажатие полностью или реагирует через раз; на некоторых участках сенсор не работает; если провести пальцем по дисплею, то картинка начинает дергаться. Если вы обнаружили данную проблему, то мы советуем вам попробовать перезагрузить устройство, но если это не помогло, вы можете обратиться в сервисный центр «ИТСА». Также если неисправность возникла во время использования устройства в холодную погоду, то зайдите в помещение и попытайтесь отогреть своё устройство. Если вы хорошо разбираетесь в своём смартфоне, то можете попробовать самостоятельно устранить данную неисправность. Для этого вам понадобится снять крышку, извлечь аккумулятор, выкрутить с помощью отвертки болты расположенные по периметру, поддеть корпус используя скрепку. Обратите внимание на то, что не рекомендуется слишком сильно её задвигать, потому, что это приведёт к повреждению других запасных частей. Далее вам нужно разогреть клей при помощи фена. Именно он удерживает необходимую деталь, отсоедините шлейф, поставьте новую деталь и проклейте её, далее необходимо собрать новый корпус. Данная работа является достаточен сложно, требует много времени и знаний. Именно поэтому если вы не уверенны в собственных силах-обратитесь за помощью к профессионалам.