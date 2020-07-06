Эган Берналь: “Крис Фрум, Герант Томас и я честны друг с другом”

Недавно победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь говорил, что его целью является защита титула. 23-летний колумбийский гонщик команды Ineos подчеркнул, что с Крисом Фрумом у него нет конфликта и недопонимания. В интервью El Tiempo Эган Берналь рассказал, как на него повлияла ситуация с отменой гонок и пандемией, как готовится к борьбе на Тур де Франс, примет ли участие в чемпионате мира.

— Чему научила ситуация с пандемией?

— Все были застигнуты врасплох. Жизнь во всём невероятно изменилась. Меня ошеломило всё, от факта, что теперь нельзя просто поприветствовать человека, нельзя пожимать ему руку, до экономических проблем, которые переживает страна, и вопроса угрозы здоровью. Я начал переосмысливать и думать о том, что является в жизни главным, как, например, возможность провести время с семьёй, которой иногда пренебрегаешь. Для меня стало шоком, когда я оказался на карантине и не мог увидеть семью. Думаю, благодаря этому понял, что моменты с семьёй – главное для меня.

— Как ситуация повлияла на спорт в общем и велоспорт?

— Очень сильно. Даже Олимпиаду перенесли, а это что-то запредельное, потому что Олимпийские игры – самое крупное спортивное событие в мире. Мы все пострадали.

— Как это отразилось на тебе лично?

— Я жаловаться не могу. Мне повезло. Меня поддерживает команда, много людей, группа, с которой я работаю. Мы, спортсмены, пострадали в том, что не можем выступать какое-то время, но другие люди в более сложной ситуации, они потеряли работу, у них трудные времена.

— Календарь гонок есть, а что будет, если велогонки не возобновятся?

— Гонки будут проведены. На 100% уверен, что они будут. Те гонки, которые есть в календаре, пройдут обязательно. Организаторы трёх Гранд-туров изучают, как их осуществить. Эти соревнования привлекают зрителей, они должны знать, как сделать, чтобы гонки состоялись.

— Что поменялось в твоей работе после того, как ушёл из жизни Николя Порталь?

— Я бы предпочёл не говорить об этом. Не готов обсуждать, потому что это очень чувствительная для меня тема.

— Крис Фрум поедет Тур де Франс с командой Ineos?

— Думаю, да. Было много обсуждений, что он поменяет команду до конца года. У меня очень, очень и очень хорошие отношения с Крисом. Мы вместе участвовали в нескольких гонках. Но это деликатная тема. Я понимаю его положение. Надеюсь, что он будет выступать с нами. Он четырежды побеждал на Тур де Франс, выиграл Джиро и дважды Вуэльту Испании. Он хорошо знает велоспорт, Тур. Он важный для команды человек.

— Чувствуешь давление, когда начинают спрашивать о возможных проблемах?

— Должен бы, но в данный момент я спокоен. Отлично себя чувствую, тренировки проходят прекрасно. До Тура ещё долго, соревнований, где можно было бы оценить друг друга, не было. Я не знаю, много ли мне не хватает. Самое правильное для Эгана Берналя – думать о том, как хорошо выступить на Туре, как подготовиться лучшим образом, не волноваться, тренироваться на высоте и получать удовольствие, когда начнутся гонки.

— Насколько такие разговоры нарушают твоё равновесие?

— Я спокоен, как и должно быть. Сейчас всё идёт хорошо. Волноваться ни к чему. Всё, что нужно делать, ехать вперёд на горном этапе. Крис, Томас и я полностью честны друг с другом. Когда мы видим, что кто-то сильнее, помогаем ему. Когда впереди остаётся 10 гонщиков или меньше, а кому-то плохо или он с трудом держится, тогда есть другие варианты. Но нельзя сказать: «Я лидер». Если я буду должен работать на Фрума, я буду. Если ему придётся работать на меня, уверен, он тоже будет это делать, так же, как и Герант.

— Правда, что Фрум был раздражён твоими высказываниями?

— Неправда. Это напечатали, потому что тогда мы — Крис, Томас и я говорили об этом. Потом напечатали слова Фрума, и люди подумали, что он на меня злится. Но это не так. Он никогда не сердился на мои слова. Мы друзья. Всё, что мы хотим – двигаться вперёд и бороться за победу. Самое важное для команды Ineos – победа, которую должен взять кто-то из гонщиков Ineos.

Думаю, многие посчитали, что я говорил вызывающе. Но я сказал то, что чувствовал. Фрум тоже выражает своё мнение, которое уважается. Команда будет решать, а пока рано говорить. Мы пока даже не участвовали в гонках. Надо ждать до первых этапов Тур де Франс. Большой вопрос, как каждый их пройдёт.

— Фавориты приедут на Тур де Франс в одной форме?

— Скажу так, будут сюрпризы. Некоторые из нас тренировались на высоте, другие – нет. Одни раньше начали тренироваться на дорогах. Все гонщики думают о Тур де Франс и постараются выступить как можно лучше.

— Получится другая гонка, потому что на старте будут все лидеры…

— Думаю, из-за обстоятельств претендентов на борьбу будет больше, и уровень этого Тура будет намного выше, чем на предыдущих выпусках. Но это совсем другой тест, не только в спортивном плане, но и в жизненном. Значимость гонки велика, поэтому мы готовимся.

— Скорость молодых гонщиков выше, чем у ветеранов. Даст ли это им преимущество над Фрумом, Томасом, Рогличем?

— Не знаю. Большинство ветеранов профессионального пелотона обладают большим опытом, знают маршрут и могут приехать на гонку в хорошей форме. Не в отличной, потому что начнут набирать форму по ходу Гранд-тура. Они всегда прогрессируют и достигают пика к последней неделе. К разделке подойдут в лучших кондициях. А молодые быстрее входят в форму, но не знаю, является ли это для них преимуществом.

— Что является ключевым для победы на Тур де Франс?

— Надо всегда выигрывать секунды. Ключевым является восстановление, хороший сон, правильное питание, умение предусмотреть неожиданности. Всё важно. За победу на Тур де Франс борются все, не только мы, Ineos.

— Ты всё ещё считаешь, что для повторения победы 2019 года ты должен подойти к разделке, имея в запасе больше минуты преимущества над соперниками?

— Да, я так думаю. Ничего не изменилось. Мне нужна минута или полторы. Добиться такого преимущества будет трудно, но если не волноваться, то должно получиться. Конечно, всё зависит от того, кто будет идти вторым. Если брать в расчёт специалиста индивидуальной гонки на время, то преимущество должно быть именно таким. Этап (20-й, 36 км ITT с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий) завершится подъёмом, но до этого раздельщик может создать задел.

— Где фавориты могут набрать преимущество?

— Тур – долгая гонка, каждый приготовится разыграть свои карты. Уверен, стратегий будет продумано много. Главное – выигрывать секунды, потому что в гонке все пойдут близко, будут бороться изо всех сил. Поэтому я говорю, что борьба на этом Тур де Франс станет одной из самых острых за последние годы.

— Твоя сильная сторона?

— Конечно, горы – наши союзники, там можно набрать преимущество, чтобы подойти к разделке с хорошим запасом, защитить свои позиции и получить шанс выиграть гонку.

— Групповая гонка чемпионата мира пройдёт через 8 дней после Тура, маршрут тоже горный. Будешь бороться за победу и там?

— Сначала надо проехать Тур де Франс, это первая цель. А когда финиширую, проанализирую, в каком состоянии нахожусь, и тогда направлюсь на чемпионат мира. Было бы идеально побороться за титул, но об этом будем думать, когда доедем до Парижа.

— Ты можешь выиграть и на Туре, и на чемпионате мира?

— Было бы хорошо. Я никогда не участвовал в чемпионате мира. Возможность прекрасная, но надо принимать во внимание, в какой форме я буду после Тура. Ехать на чемпионат стоит только в том случае, если смогу бороться за победу.