Промчавшийся красный свет устроил массовое на оживленном барнаульском перекрестке

Авто виновника аварии

6 июля днем в Железнодорожном районе Барнаула произошла серьезная авария с участием трех легковых автомобилей. Как сообщили очевидцы событий, виновник ДТП двигался на высокой скорости на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. В отделении пропаганды городской Госавтоинспекции ИА «Банкфакс» факт случившегося подтвердили. На месте уже работают сотрудники полиции.

Как следует с записи с камеры видеонаблюдения, водитель автомобиля «ВАЗ» на пересечении улиц Матросова и Юрина не обратил внимание на запрещающий красный свет и попытался на высокой скорости проскочить перекресток. В результате произошло столкновение с автомобилем Nissan Tiidа. От удара отечественное авто отбросило в сторону — «ВАЗ» «срезал» установленный там светофор и въехал в припаркованный автомобиль Toyota Hilux Surf.

Все три транспортных средства получили серьезные повреждения. При этом в полиции уточнили, что никто из водителей и пассажиров машин не пострадал. На месте работали сотрудники аваркома, позже туда прибыли и представители Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.