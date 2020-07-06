«Нагнетание истерии»: Песков опроверг домыслы о «вторжении» на Украину

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РИА «Новости»

В Кремле опровергли заявления о якобы подготовке России к «вторжению» на территорию Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, это «абсолютная глупость» и нагнетание антироссийской истерии. Москва ранее неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких агрессивных намерений — в том числе и в отношении соседних стран.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины, чтобы обеспечить Крыму доступ к пресной воде. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации», — подчеркнул он.

Ранее, напомним, главком украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что Украина усиливает свой военный флот, готовясь к «полномасштабной военной конфронтации» с РФ на море.

«Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться [Северо-Крымский] канал, то

это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», — отметил украинский военачальник.

Тема «российско-украинской» войны регулярно поднимается на Украине политиками и экспертами. В конце июня бывший глава украинского министерства транспорта и связи Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Киев не имеет шансов на победу в случае прямого военного столкновения с Россией.

«Никогда мы ее [Россию] не победим Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — полагает бывший чиновник. Червоненко добавил, что шансы Украины на «победу» можно «просчитать математически», и они равны нулю.

Незадолго до этого вице-премьер правительства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире ICTV оценил угрозу широкомасштабной войны с Российской Федерацией.

По его словам, возможностей для продвижения российских войск «вглубь Украины» он не видит, равно как и для широкомасштабной войны между двумя государствами. Причиной тому, добавил Резников — 350 тыс. украинских военных, которые «прошли испытание на восточном фронте». При этом вице-премьер заявил, что урегулирование в Донбассе зашло в тупик из-за минских соглашений.

«Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например. (…) Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход», — добавил Резников.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны. Как сообщает «Московский комсомолец», так министр прокомментировал призывы экстремистов на Украине начать войну с РФ.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — заявил Шойгу в интервью.

По словам российского министра, украинцы — братский народ, который объединен с россиянами совместной историей. В частности, Шойгу подчеркнул важность памяти о Великой Отечественной войне. Кроме того, глава Минобороны выразил надежду на «мир и добрососедство» с украинцами.

Украинские власти с 2014 года заявляют о «российской агрессии» и войсках РФ в Донбассе, однако наблюдатели ОБСЕ признали, что Армии России и российских военных на юго-востоке Украины нет. Москва не раз подчеркивала, что гражданская война, вспыхнувшая в регионе, является внутренним вопросом самой Украины, в дела которой РФ не вмешивается.

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