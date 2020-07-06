Украина превратилась в «банановую республику», заявил бывший премьер Азаров

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Николай Азаров

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Украина окончательно превратилась в «банановую республику», написал премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в Facebook.

Азаров пояснил, что именно этот фрукт сейчас является самым дешевым в стране.

«Обещания про аграрную державу свелись к тому, что самым доступным фруктом стал банан», — заявил экс-премьер, уточнив, что средняя розничная цена на бананы в Киеве сейчас составляет около $1 за килограмм.

Таким образом, банан в стране дешевле, чем арбуз или яблоко. «Доуправлялись!» — заключил Азаров.

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