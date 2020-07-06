В Казани затопило улицу Фучика – водопровод повредили при строительстве метро

В Казани, в 10-м микрорайоне, прорвало трубу, в результате чего оказалась затоплена проезжая часть дороги. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях и публикуют кадры с места происшествия.

Как сообщили жители района, авария произошла на участке дороги по улице Юлиуса Фучика. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение автомобилей на этом месте затруднено, в результате подтопления машины ломаются и застревают посередине дороги.

Жильцы домов по улице Фучика жалуются на отсутствие холодной воды — ее, по их словам, отключили более часа назад.

Как сообщили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в пресс-службе «Водоканала», потоп начался из-за повреждения водопровода. Работники подрядной организации задели его во время земельных работ, проводимых в рамках строительства второй ветки метрополитена. Заказчиком работ является ГИСУ. В настоящее время сотрудники МУП «Водоканал» выполняют оперативные переключения на сетях водоснабжения.

В 19:00 подачу воды восстановили. Поврежденный участок отключили от водоснабжения. На месте работают аварийные бригады.