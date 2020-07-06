Ученые из Оксфорда заявил, что коронавирус появился не в Азии и не в декабре 2019 года

Коронавирус появился не в Азии и намного раньше декабря прошлого года – об этом сообщил ученый Оксфордского Центра доказательной медицины. Такие выводы сделал Том Джефферсон исходя из собранных им данных, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Джефферсон утверждает, что вирус не могли создать в лаборатории Китая, а он существовал ещё задолго до распространения эпидемии. То есть ученый предполагает, что COVID-19 мог существовать, но не проявлять себя из-за неподходящих для него факторов и условий окружающей среды. Также Том Джефферсон заявил, что первый случай заражения был зафиксирован не в Китае. Доказательством этого служит заявление испанских эпидемиологов, которые утверждают, что SARS-CoV-2 был зафиксирован ещё весной 2019 года в Барселоне, тогда как Ухань стал местом вспышки заболевания только в декабре. Также следы вируса были обнаружены и в других городах, среди которых Милан, Турин, Бразилия. Исследователь из Оксфорда припускает, что COVID-19 мог находиться везде, но в спящем состоянии. Активироваться он смог только тогда, когда в окружающей среде сложились условия, необходимые для его распространения. А также ученый подчеркнул, что нужно понять происхождение вируса и как он может мутировать. Акцентирует внимание ученый и на том, что возбудитель инфекции не мог прийти ниоткуда. Проявления конкретного вируса в конкретный период может быть обусловлено, например, повышением плотности населения, а также в результате других изменений в окружающей среде. Также Джефферсон считает, что коронавирус может распространяться не только при контакте здорового человека с больным, но и вместе со сточными водами. В связи с такой новой информацией, возможно ВОЗ нужно пересмотреть рекомендуемые профилактические мери, чтобы избежать заражения коронавирусом.