В 11 световых годах от нас обнаружены планеты, на которых может быть жизнь

Вопреки достаточно высокому уровню развития науки, ученые, что исследуют космос, не торопятся утверждать, что кроме Земли жизнь есть и на других планетах. Оценить есть ли на какой-то планете жизнь, можно лишь проанализировав её расстояние от звезды-хозяина. Также в расчётах нужно учитывать размер, состав, уровень активности, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Но даже анализ вышеупомянутых данных не сможет дать конкретный ответ на вопрос об условиях для жизни на той или иной планете, если та находится слишком далеко от Земли. В таком случае невозможно сделать подробное наблюдение и, соответственно, оценить, возможна ли в системе жизнь. Недавно обнаруженная планетарная система очень скоро может стать центром активных исследований. Расстояние от этой планеты к Солнечной системе – 10,7 световых лет. По мнению германской исследовательницы Сандры Джефферс, обнаруженная система станет огромным шагом вперед в исследованиях космоса и, в том числе, в поисках жизни вне нашей Солнечной системы. На орбите обнаруженной звезды Lacaille 9352, или GJ 887 ученые выявили три планеты. Две из них похожи на Землю и Луну, а также есть вероятность существования ещё одной планеты, которая находится немного дальше, хотя подтверждений этому ещё нет. Именно наличие нескольких планет делает новую систему такой интересной для исследователей. Центр системы представленный звездой, масса которой на половину меньше массы Солнца. Также она относится к типу звезд «красный карлик», который отличается прохладностью, небольшим размером, долгожительством и встреть его чаще можно в Млечном Пути. GJ 887 отличается ещё и спокойствием, то есть низкой активностью звездных пятен, с равномерной яркостью. Изучали обнаруженную звезду на протяжении трех месяцев в Чили. Наблюдения были возможны благодаря 3,6-метровому телескопу La Silla, который является высокоточным инструментом в процессе поиска планет. Одна из планет системы GJ 887b значительно больше Земли – её масса в 4,2 превышает массу нашей планеты. Также удалось выяснить, что планете нужно немного больше 9 дней, чтобы сделать один полный оборот вокруг звезды. Другая планета GJ 887c – ещё больше. В сравнении с массой Земли, то масса этой планеты превышает её в 7,6 раз. Для одного оборота вокруг центра системы ей нужно почти 22 дня. Из-за таких масс эти планеты можно отнести к «суперземлям», но понять скалистые они или газообразные возможно только после подробных исследований. Такое близкое расстояние к звезде вряд ли позволит развиваться на этих планетах жизни, но всё же они очень близки к зоне, пригодной для обитания. Ещё одна, не подтверждённая, планета, также будет относиться к «сеперземлям», и её период обращения будет составлять более 50 дней. Ученым нужно более подробно исследовать GJ 887b и GJ 887c, а также присмотреться к третьему сигналу. Но все же возможно, что эти планеты сохранили свои атмосферы, вопреки близкому расстоянию к звезде. Это может быть обусловлено тем, что в этой звезде нет вспышечной активности, а её свет достаточно устойчив, чтобы отражаться от планет. Проведенное исследование говорит о том, что если получиться подтвердить существование этой третьей планеты, она вызовет значительный интерес в исследователей. GJ 887, которая находится в обитаемой зоне, может стать той системой, выучить которою ученые смогут лучше остальных.