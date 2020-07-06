Инвалидную коляску оснастили роботоруками с удаленным управлением

Движениями коляски человек сможет управлять самостоятельно, двигая колеса. Но при этом в задней части приспособления также размещен робот с двумя руками, которым управляет оператор удаленно.

Кроме установленных манипуляторов, на коляске находится также голова, оснащена двумя камерами. Там же находятся аккумулятор, модуль беспроводной передачи данных, и вся необходимая электроника. Эта голова находится над правым плечом сидящего в коляске человека, что позволяет удаленному оператору смотреть на изображения с камер и слышать происходящее.

Отличатся от предыдущей версии обновлённая будет ещё и тем, что изображение, отправленное оператору, идентично тому, что видит перед собой человек в коляске. Чтобы это работало, пользователю нужно одеть окулографический датчик, который выглядит как обычные очки, но без линз. Размещенные в нем инфракрасные сенсоры определят, как расположены глаза и направят взгляд камер в нужном направлении. Такое обновление поможет оператору как четко слышать, что нужно человеку, а и конкретно увидеть о чём именно тот говорит. Например, когда пользователь скажет, что ему нужно взять миску, оператор сможет увидеть какую именно.

Такое обновление инвалидной коляски поможет лучше понять, что нужно человеку с ограниченными возможностями и вовремя оказать необходимую помощь. Это и есть, со слов инженеров, основной целью работы разработанных манипуляторов.

Официально презентуют разработку на конференции SIGGRAPH 2020.