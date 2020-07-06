Экс-сотрудник NASA утверждает, что видел фотографии, на которых Земля плоская

Новый взгляд на форму планеты Земля представил известный физик-гиперреалист Мэтью Бойланд. Ученый много лет работал менеджером оперативной графики аэрокосмического агентства США. Мэтью Бойланд трудился над созданием для NASA компьютерной графики, которая есть своего рода обманом. То есть экс-сотрудник NASA изготовлял фотореалистичные космические изображения, которые, как утверждали в агентстве, есть настоящими фотоснимками с космоса. Но внезапно ученый бросил работу и заявил, что он верит в гипотезу «плоской Земли», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Как утверждает Мэтью Бойланд, NASA существует, чтобы продвигать недействительную идею того, что картина мира является шарообразной гелиоцентрической. Во время общения с журналистами однажды он заявил, что видел фотографии, на которых Земля плоская. Вначале ученый думал что это шутка, но потом, начав рисовать для них голубую круглую планету, уже знал что снимки плоской Земли были подлинными.То есть Мэтью Бойланд утверждает, что выглядит Земля с космоса совсем не так, как люди привыкли видеть на картинках, которые он сам создавал во время работы в NASA. А реалистичные картинки планеты, якобы сделанные из космоса разными аппаратами, на самом деле являются просто компьютерной графикой. Прямую линию горизонта можно увидеть и на снимках советских космонавтов. Они делали фотографии с космоса без популярной сейчас технологии «рыбьего глаза» и Земля выглядела не выпуклой, а прямой. Это опровергает указанную в учебниках информацию, поскольку с этой высоты планета должна выглядеть выпуклой. Сомнения вызывает ещё и то, что на эмблеме ООН изображение соответствует «плоской Земле». На эмблемах разных глобалистских организаций Земля выглядит плоской и с центром в Северном полюсе. На большую вероятность, кроме слов экс-сотрудника NASA, гипотезы «плоской Земли» указывают и обнаруженные учеными не состыковки. Среди этих несоответствий, например, то, что на всех изображениях облака в разных местах идентичные, а также разный цвет, разное соотношение контентом на разных представленных агентством изображениях, где Земля представлена в форме шара.