В Бийске автомобиль такси насмерть сбил пожилую женщину пешеходном переходе

Фото с места происшествия

Утром 6 июля в Бийске произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Как рассказали «Банкфаксу» в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, пенсионерку сбила машина, когда она переходила дорогу по «зебре».

По предварительной информации, авария произошла примерно в 10:50 в районе дома № 3/1 на улице Челюскинцев. 78-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Mazda Familia под управлением 48-летнего водителя, который двигался по улице Советской со стороны улицы Трофимова по направлению к улице Машиностроителей. В результате ДТП пешеход с различными травмами была госпитализирована в медучреждение, где позже, как сообщают пользователи соцсетей, скончалась от полученных травм. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.