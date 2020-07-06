Ученые обеспокоены: усиление тепловых волн может привести к катастрофам

Специалисты с Австралии, которые исследуют разные климатические явления, обнаружили изменения тепловых волн. Представители Центра передового опыта утверждают, что с 1950-х годов тепловые волны почти в каждой части планеты увеличились по длине и частоте, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на The Guardian.Соответственно с данными исследований, уровень усиления тепловых волн в разных местах отличается. Для бассейна реки Амазонка, северо-восточной части Бразилии, Западной Азии и Средиземного моря характерно быстрое изменение тепловых волн, в отличие от того, что происходит на юге Австралии и севере Азии. В центре США изменений нет вообще.Изменения коснулись и количества дней с высокой температурой воздуха. А также ученые отметили, что анализируя показатели последних 70 лет, удалось увидеть, что тепловые волны стали длиннее. Не увеличился и оказался стабильным только один показатель – средней температуры за сезон. Также специалисты исследовали совокупное тепло, что является новой мерой, которая указывает на количество тепла в определённом явлении вне рамок нормы. Изменения коснулись и такого показателя, как количество накопления интенсивности во время жары, которое сильно увеличилось за последние десять лет. В среднем показатель увеличился с 1 °C до 4.5 °C, хотя в некоторых частях планеты он ещё выше – например, на Ближнем Востоке, частично в Африке и Южной Америке – около 10 °C.Такой климатический кризис связан с потеплением и вызывает беспокойство ученых. Исследователи считают, что важно принять меры в решение проблемы изменения тепловых волн на планете, поскольку ухудшение ситуации с тепловыми волнами часто сопровождается катастрофами. К примеру, в 2009 году от сильного повышения температуры воздуха погибли 374 человека, а позже, вызванные жарой лесные пожары забрали жизни ещё 173. Это произошло в юго-восточной части Австралии.Ещё один пример губительного влияния увеличения тепловых волн был обнаружен в 2003 году на побережье Средиземного моря. Тогда по территории Европы сильная жара привела к смерти 70 тыс. людей. В результате сильной жары пострадало сельское хозяйство и лес, ущерб от чего составил более 13 млрд евро.