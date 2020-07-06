«Недопустимо»: стелс-ракеты не дошли до ВМС США

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Стелс-ракета RGM-184A

Стелс-ракета RGM-184A

U.S. Navy

Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ. Журналисты допустили, что это связано с проблемами во взаимодействии разработчика и производителя оружия.

Военно-морские силы США еще не пополнили ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence, которое было израсходовано в октябре прошлого года в ходе стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, передает The Drive.

Как указали в американском издании, за последние девять месяцев одна из восьми пусковых установок корабля так и не была загружена этой стелс-ракетой, которая должна была бы восполнить «потерянную». В The Drive полагают, что причина заключается в проблемах взаимодействия разработчика оружия — норвежской компании Kongsberg — и его производителя — американского концерна Raytheon.

Подобная ситуация для корабля, который призван демонстрировать возможности Соединенных Штатов в Южно-Китайском море, «недопустима», подчеркивают в издании.

Кроме того, журналисты задались вопросом о состоянии программы RGM-184A Naval Strike Missile в целом.

В середине февраля Defense News писало, что первые четыре корабля американской программы прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS), к которым относятся корабли типов Freedom и Independence, будут списаны. В издании объяснили подобное предложение в проекте бюджета Пентагона на 2021 финансовый год чрезмерно высокими затратами, которые могут возникнуть при модернизации кораблей типов Freedom и Independence.

В Defense News обратили внимание, что первые четыре выпущенных по программе LCS корабля прослужили всего от 6 до 12 лет.

Корабли LCS предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, оказания противодействия беспилотникам и ведения разведки. Корабль типа Freedom представляет собой быстроходное монокорпусное судно. Его разработала корпорация Lockheed Martin. Independence — это тримаран, то есть трехкорпусный корабль, который был создан General Dynamics. С 2006 года на воду спустили 11 таких кораблей.

Как писало в апреле 2018 года Task&Purpose, отчет ВМС США свидетельствует, что военные страны признали провал американской программы прибрежных боевых кораблей LCS.

Из-за сомнений в их эффективности американские ВМС в 2014 году сократили заказ на эту технику. «Военно-морской флот просто признал, что прибрежный боевой корабль представляет собой плавучую кучу мусора», — писало Task&Purpose.

В числе проблем программы издание обозначило дефицит элементов боевой системы, в частности, радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет и отсутствие систем, которые позволили бы снизить ущерб в случае поражения двигательной установки корабля.

Эти корабли сравнивали и с российской техникой. The Drive называло патрульные корабли проекта 22160 РФ инновационным и довольно умным решением, поскольку при сопоставимых возможностях они почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы LCS.

«Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе», — обратило внимание американское издание.

Журналисты отметили, что проект 22160 реализует «достаточно инновационную концепцию для того, чтобы западные военно-морские силы изучали ее как источник вдохновения для своих будущих многоцелевых боевых кораблей».

Издание также указало на высокую стоимость кораблей США по сравнению с российскими.

Корветы проекта 22160, о которых идет речь в статье The Drive, предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тыс. т использует технологию снижения заметности, он способен развивать скорость до 27 узлов. На его вооружении находится 76-мм артустановка АК-176МА, он оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение.

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