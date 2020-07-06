Готовы действовать: НАТО обсуждает с Эстонией «российскую угрозу»

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Laura Hasani/Reuters

Заместитель генсека НАТО Дэвид Кеттлер обсудил «российскую угрозу» с представителем эстонского минобороны Кристьяном Прикком. Представитель альянса прибыл в республику, чтобы ознакомиться с ее оборонительными ресурсами. В Прибалтике регулярно говорят об угрозе со стороны Москвы, но в РФ отвергают подобные обвинения.

Заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер в ходе визита в Эстонию обсудил с представителем эстонского минобороны Кристьяном Прикком «российскую угрозу».

Кеттлер находится в прибалтийской республике для ознакомления с ее оборонительными ресурсами, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

«Для Эстонии важно, чтобы НАТО четко видело обстановку и специфику безопасности нашего региона. Высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения и, при необходимости, противодействия угрозам со стороны России», — сказал Прикк после встречи с представителем альянса.

В ходе переговоров они также обсудили усиление позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, рост влияния Китая и влияние конфликтов на южном и юго-восточном фланге Североатлантического альянса на трансатлантическую безопасность.

Кеттлер планирует посетить авиабазу Эмари под Таллином, город Нарву на границе с Россией, встретиться с руководством сил обороны, внешней разведки, полиции безопасности, разведывательного центра и МИД.

В Эстонии, как и в Прибалтике в целом, довольно часто обсуждается «российская угроза». Министры обороны республики и США Юри Луйк и Марк Эспер в ходе переговоров в Вашингтоне в марте назвали РФ главной угрозой безопасности для НАТО.

Главы военных ведомств отметили, что у Москвы есть существенное временное преимущество для перемещения войск близ региона Балтии. Луйк призвал своего коллегу из США регулярно проводить совместные учения в условиях кризиса и войны.

В ноябре прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала Россию трудным партнером. При этом она признала, что диалог важен даже с ней, передувало издание EurActiv. «Даже с самыми трудными партнерами важно поддерживать диалог. России наплевать на собственные подписи на международных актах и обязательства», — заявила Кальюлайд.

Эстонский лидер обратила внимание, что НАТО считает «значительными» риски из-за российского поведения.

На границах с Прибалтикой у РФ накоплено большое количество вооруженных сил и боевых технологий, поэтому «у альянса будет мало времени на адекватную реакцию, если что-то вдруг пойдет не так», сказала она.

Кальюлайд подчеркнула, что НАТО «с вероятностью 100% защитит своих союзников», хотя эта защита зависит от «готовности и возможностей сдерживания». Вместе с тем эстонский лидер признала, что Москва не представляет «непосредственной угрозы» для прибалтийских республик.

После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным Кальюлайд выразила надежду, что в отношениях между государствами откроется «новое дыхание». «Я надеюсь, что открытие обновленного посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в Facebook. По ее словам, этот визит означает, что Таллин готов вести диалог со своим соседом.

За два месяца до этого президент Эстонии заявила, что ее страна должна быть одной из тех, которые самостоятельно ведут переговоры с РФ. «Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — подчеркнула она.

Эстония наряду с другими прибалтийскими республиками и Польшей регулярно делает заявления, что Россия может представлять угрозу для них. При этом в Москве в ответ на это неоднократно говорили о безосновательности опасений по поводу того, что Россия может напасть на одну из стран Североатлантического альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в военно-политическом блоке прекрасно осведомлены об отсутствии у России таких планов, а подобные заявления используются только для усиления группировки НАТО в регионе.

Об этом говорил и министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, на фоне «истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии» численность натовского контингента в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии за несколько лет увеличилась с 2 тыс. до 15 тыс. человек.

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