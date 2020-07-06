«Ненавижу тебя и твоих выродков»: обнародована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой

Сделать сообщения от бывшей возлюбленной публичными суд просил сам Соколов.

В Санкт-Петербургском городском суде сегодня проходит очередное заседание по делу историка и бывшего доцента СпБГУ Олега Соколова, который жестоко расправился со своей возлюбленной и аспиранткой Анастасией Ещенко. На нем были зачитаны фрагменты переписки между убийцей и его жертвой. Обнародовать сообщения еще на прошлом заседании просил сам Соколов. Очевидно, защита историка надеется, что они будут расценены судом как смягчающее обстоятельство.

Судя по переписке, отношения у пары к осени 2019 года стали весьма напряженными. Ещенко нередко писала Соколову довольно обидные и оскорбительные вещи. Она заявляла, что ненавидит его, желала ему смерти и говорила гадости о его детях (у Соколова — две несовершеннолетние дочери от предыдущего брака).

Несколько сообщений девушки приводит издание Baza:

08.07.2019. Анастасия Ещенко: «Возьми трубку, это срочно». «Я еду другим поездом, чтобы тебя не видеть». «Тварь». «Ненавижу». «Урод, сволочь, ненавижу». «Ненавижу». «Ненавижу тебя».

20.10.2019. Анастасия Ещенко: «Ненавижу тебя, чертов ублюдок, и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель. Я ненавижу тебя и твоих тварей, ненавижу, ненавижу тебя». «Ненавижу тебя». «Когда вы уже уйдёте?» (Вероятно, имеются в виду дети Соколова. — ред.)

20.10.2019. Анастасия Ещенко: «Своей жене ты всегда сразу отвечал, а при ней со мной не разговариваешь, тварь». «Ублюдок». «Пошёл на ***, козёл, я тебе так же буду на звонки отвечать». «Ненавижу тебя и всё твоё уродливое и тупое семейство, ненавижу». «Как же ты меня достал своим враньем».

02.11.2019. Анастасия Ещенко: «Ублюдок, я слышу, как ты к Софи клеешься». «Скотина».

Стоит отметить, что контекст этих резких выпадов не очень понятен. Являлись ли они ответом на какие-то слова или поступки Соколова, судить по обнародованным сообщениям сложно.

Как утверждала ранее адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева, Анастасия была уверена в том, что Соколов, будучи с ней в отношениях, изменял ей. «Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня ее убийства», — сказала адвокат.

В середине июня в СМИ попала имеющаяся в материалах уголовного дела видеозапись последней ссоры Соколова с Ещенко. Ее снимал сам историк на мобильный телефон.

На снятом в квартире видео Анастасия просит Соколова дать ей уйти, она практически в истерике. Девушка кричит и плачет, в ответ бывший возлюбленный грубо ее толкает. Но Анастасии все-таки удается покинуть квартиру. Историк долго снимает, как она бежит вниз по лестнице подъезда.

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По мнению адвоката Бакшеевой, уже в тот момент Соколов решил для себя, что убьет, а видео снимал, чтобы впоследствии доказать свою непричастность к преступлению — мол девушка ушла сама и он ее больше не видел.

Сам же Соколов еще на первых судебных заседаниях утверждал, что его возлюбленная оказалась не кроткой девушкой, какой он ее представлял в начале отношений, на настоящим исчадием ада.

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Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от тела. Он расчленил бывшую возлюбленную в собственной квартире, а после этого стал топить части тела в реке Мойка, на чем и попался с поличным.