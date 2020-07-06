Число заболевших коронавирусом в Турции вновь превысило 1 тыс.

Об этом сообщил 5 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 205 тыс. 758.

Кроме того, 1 тыс. 188 пациентов вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 180 тыс. 680.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 46 тыс. 414 тестов, а их общее число достигло 3 млн 630 тыс. 480.

В то же время 1 тыс. 127 пациентов находится в отделениях интенсивной терапии, а также 392 интубированы.