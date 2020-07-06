Доктор показал черные легкие курильщика, который умер в 52 года

Автором видео является доктор из Китая Чень Цзинью. Увидеть легкие умершего удалось благодаря тому, что он ещё при жизни решил позаботиться о том, чтобы после смерти его органы принесли кому-то пользу, то есть пожертвовал их для трансплантации. Но, очевидно, пересадить эти легкие живому человеку медики так и не смогли – врачи-трансплантологи отказались от пожертвования мужчины. Картина, представшая перед докторами во время вскрытия, их поразила. Они увидели легкие черного цвета, хотя у здорового человека эти органы должны быть розовыми.

Пораженный доктор обратился к людям с заявлением, что такие легкие у многих любителей покурить. А также высказал надежду, что после просмотра видео многим не хватит смелости и дальше поддаваться этой губительной привычке.

24-секундный ролик впервые увидели люди на одной местной интернет-платформе, где опубликовал ужасающие кадры сам врач. После этого запись просмотрели около 25 миллионов людей, что сделало видео вирусным. По мнению пользователей, ролик справедливо можно считать «лучшей антирекламой курения».

По словам доктора Чень Цзинью, покойному не делали по прибытию в больницу никаких обследований, компьютерную томографию. А к скрытию специалисты приступили сразу после того, как диагностировали смерть пациента.

Посмотрев видео, которое сейчас находится в свободном доступе и уже распространено множеством ресурсов в сети, можно лично убедиться, что легкие не в лучшем состоянии. На видеоролике несколько врачей держат органы, которые и правда, черного цвета.