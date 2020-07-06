Велокоманда Jumbo-Visma разделит команду на две группы для подготовки к сезону

Велокоманда Jumbo-Visma разделит состав на две группы, для каждой из которых проведёт отдельные тренировочные сборы. Гонщики-классики направятся на горнолыжный курорт Австрии – Герлос, расположенный на высоте 1247 м над уровнем моря. Группа гонщиков, нацеленных на Тур де Франс-2020, включая Приможа Роглича, Стевена Крёйсвейка и Тома Дюмулина, проведёт два тренировочных лагеря на горнолыжном курорте Тинь (Tignes) во Франции, расположенном в центре национального парка Вануаз на высоте 2100 м.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Первый тренировочный лагерь в Тине будет проходить в течение трёх последних недель июля. В середине августа гонщики снова вернутся в Тинь, а между этими тренировочными сборами почти в том же составе команда примет участие в Tour de l’Ain и Критериуме Дофине.

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), главный спортивный директор: «Мы бы хотели создать изолированную группу, которая стартует на Туре, чтобы большую часть времени эти гонщики тренировались вместе. В прошлом году мы впервые приехали в Тинь для подготовки к Тур де Франс. Нам понравилось это место. Поэтому снова выбрали Тинь для нашего подготовительного сбора.

Все наши гонщики продолжали работать с тренерами, физическую форму продолжали удерживать как профессионалы. Мы знаем, что все они в хорошей форме. В тренировочный лагерь мы отправляемся с уверенностью, что к августу выйдем на оптимальный уровень готовности».

Команда гонщиков на классики проведёт в Австрии двухнедельный тренировочный сбор, в котором в числе других примут участие Йос ван Эмден, Кун Бауман и Тимо Роозен.

Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk), тренер команды Jumbo-Visma: «Мы с нетерпением ждём, когда часть команды снова соберётся вместе. Приятно увидеться с гонщиками и персоналом после периода одиночных тренировок. В прошлые месяцы наши гонщики удерживали физическую форму на хорошем уровне. В этом тренировочном лагере они снова смогут работать вместе.

Мы проведём специальные тренировки для классик (Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо), но также будем готовиться к многодневным гонкам, таким, как Тур Польши и Вуэльта Бургоса. Австрийский регион Циллерталь идеально подходит, потому что там есть хорошие подъёмы и возможность потренироваться на равнине».