Лучанина-«масона», який «торгував» міністерськими посадами за величезні гроші, взяли під варту

Громадянина, який «продавав» посаду міністра за 200 тисяч доларів США, взяли під варту.

Суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн, повідомляє прокуратура Волині.

Нагадаємо, спритника, який пообіцяв за 200 тисяч доларів США посприяти у призначенні громадянина на посаду міністра Кабінету Міністрів України, затримали працівники поліції 3 липня 2020 року під час одержання цих коштів.

До цього, вважають слідчі, він «продав» ще одну посаду в уряді України за 150 000 доларів США.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу причетність чоловіка до обману інших осіб, оскільки у такий спосіб він планував сформувати команду із десяти майбутніх урядовців, оцінивши своє сприяння кожному з них у 200-300 тисяч доларів США.

При цьому ошуканець розповідав охочим очолити міністерства про свої знайомства серед політичної еліти України та бізнесових кіл.

Йому повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України) й нині він перебуває під вартою.

Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім’я шахрая. Це лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».

Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів». Як стверджують у Департаменті стратегічних розслідувань, так шахраю вдалося заробити 1,5 мільйона доларів США.

Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.