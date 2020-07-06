Учителя Алтайского края просят губернатора компенсировать прерванный отпуск работу время ЕГЭ

Алтайский краевой профсоюз работников образования обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой установить единовременные выплаты учителям, которые летом 2020 года задействованы в проведении экзаменов. Как сообщает ГТРК «Алтай», педагоги аргументируют это тем, что им приходится работать в условиях повышенных требований из-за коронавируса. Кроме того, учителя из-за перенесенных сроков ЕГЭ лишатся части своего ежегодного отпуска.

Как пояснили учителя в Рубцовске, все это время, пока выпускники готовились к ЕГЭ дома, сами педагоги были заняты в организационных мероприятиях по проведению экзаменов: расставляли парты с соблюдением дистанции, проверяли оборудование, запасались санитайзерами и средствами защиты. При этом для педагога процедура длится вдвое дольше, чем для ученика, и им в июльскую жару приходится работать в масках и перчатках, а платят им за это порядка 60 рублей. «За проведение, за выход на проведение этого ЕГЭ сегодня платят сущие копейки. И профсоюз обратился, чтобы увеличили эту выплату. И президиум решил попросить губернатора, чтобы увеличили или сделали единовременную дополнительную тем работникам, которые будут задействованы на экзамене. Даже если эта выплата будет рассмотрена с включением в бюджет на следующий учебный год, это тоже будет положительный результат этого обращения», — рассказала председатель Рубцовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ирина Попова.

Однако есть еще один фактор, который заставил краевой профсоюз работников образования обратиться к властям с просьбой о дополнительных выплатах учителям. «В связи с коронавирусной инфекцией окончание учебного года, соответственно, сдача ЕГЭ переносилась неоднократно. У учителей произошел разрыв отпусков, нарушены планы. Наши коллеги испытывают определенный дискомфорт. Очень бы хотелось, чтобы этот моральный дискомфорт каким-то образом был компенсирован материально. В качестве, может, разовой доплаты. Может, увеличения стоимости дня работы на ЕГЭ. Но проблему надо просчитывать и решать, доплаты надо делать», — заявил начальник управления образования Рубцовска Алексей Мищерин.

Между тем, по словам председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрия Абдуллаева, есть два пути компенсации: денежная — если нет возможности предоставить отпуск, и вторая — отгулять положенный отпуск в любое иное время. «Отпуск длительный педагогический, в другое время его взять невозможно будет. Компенсировать ввиду отсутствия на это средств тоже невозможно», — пояснил Абдуллаев.

Потому профсоюз и обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой установить дополнительные выплаты педагогам, которые в этом году будут задействованы на ЕГЭ. В качестве примера учителя привели Мурманскую область, где аналогичная выплата уже составляет 10 тысяч рублей. Однако местные педагоги были бы рады и меньшей сумме. «Думаю, что государство само найдет возможность просчитать. Откуда мы знаем, какие возможности есть у нашего государства, чтобы выплатить. Но я думаю, все это будет услышано. Я не могу назвать сумму, я не Минфин, но достойная оплата учителям должна быть», — заявила учитель русского языка и литературы рубцовской гимназии № 8 Татьяна Брик.

Как сообщается, учительское обращение уже поддержали в краевом Минобрнауки. Известно также, что губернатор Виктор Томенко с документом тоже ознакомился. Однако решение, судя по всему, еще не принято. В Минобрнауки региона предоставить ИА «Банкфакс» оперативный комментарий на этот счет не смогли.