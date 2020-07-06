​38 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в республике достигло 4 787.

По данным оперативного штаба РТ, все новые случаи контактные. 15 человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровел всего 3 601 пациент, в том числе 12 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 168. Умерли всего с начала эпидемии 18 человек (новых летальных случаев за сутки не зафиксировано).

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 22, Зеленодольский район — 5, Набережные Челны — 3. По 2 случая в Буинском и Высокогорском районах, по одному — в Заинском, Кайбицком, Новошешминском и Пестречинском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 7, от 30 до 50 — 15, от 50 до 60 — 4, от 60 до 70 — 7, от 70 до 80 — 4.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 611 случаев заражения коронавирусом, из них 28,8% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 687 862 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (685), Московская область (292), Ханты-Мансийский АО (289), Санкт-Петербург (280), Свердловская (270), Иркутская (239) и Нижегородская области (212).