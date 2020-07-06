Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о снизившейся смертности от коронавируса.

«Число случаев нового китайского вируса возросло (из-за массового тестирования), смертность снизилась, «низкая и стабильная»», — заявил глава государства. Он также призвал «фейковые новостные СМИ» освещать эту информацию и рекорды по созданию новых рабочих мест.

Ранее Трамп пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса. «Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран», — заявил он. До этого на предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) глава Белого дома сравнил коронавирус нового типа с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. «грипп»), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.

США остаются страной с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По последним данным, там почти 2,9 миллиона инфицированных, 130 тысяч человек умерли. Всего в мире заражены более 11 миллионов человек.