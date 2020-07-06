Украину предупредили об угрозе банкротства

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Gleb Garanich/Reuters

Немецкая газета Handelsblatt заявила о том, что Украина снова находится под угрозой банкротства из-за отставки главы Нацбанка страны Якова Смолия.

СМИ отметило, что украинским властям необходимо решить вопрос с погашением кредита в несколько миллиардов перед иностранными государствами.

«Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — подчеркивает автор публикации.

Неожиданная отставка Смолия привела к остановке выпуска еврооблигаций. Ожидалось, что они будут размещены на Лондонской бирже в среду, 8 июля.

Кроме того, в статье утверждается, что страна существует с 2014 года благодаря «исчисляемой в миллиардах» поддержке МВФ.

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