Израильская диверсия: СМИ рассказали о пожаре в Иране

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Tsafrir Abayov/AP

В Иране загорелся предназначенный для производства центрифуг объект, причиной тому стала диверсия со стороны Израиля, утверждают СМИ. При этом Тель-Авив этот факт опровергает. О случившемся стало известно 2 июля. До сих пор официальной версии о причинах инцидента не прозвучало. Также пока не подтверждено и то, был ли на объекте взрыв.

Пожар на предназначенном для производства центрифуг объекте в Натанзе, о котором стало известно 2 июля, произошел из-за организованной Израилем диверсии с применением взрывного устройства, утверждает источник The New York Times. Газета представила его как сотрудника разведки ближневосточного государства, но не уточнила ни имени, ни должности, ни принадлежности к конкретной разведсжлужбе.

Как отмечают журналисты, информацию, что на объекте в Натанзе 2 июля сработало взрывное устройство, подтвердил СМИ некий военнослужащий из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Газета признала, что у нее нет возможности проверить утверждения о причастности Израиля к произошедшему. Также в статье не пояснили, каким образом взрывное устройство оказалось на территории объекта.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в интервью одной из местных радиостанций опроверг причастность своей страны к инциденту в Нетанзе. «Все время нас в чем-то подозревают. Я считаю, что это неправильно. Совершенно необязательно, что мы имеем отношение ко всему, что происходит в Иране», — подчеркнул он.

Глава израильского внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази, в свою очередь, обратил внимание, что задача страны — не допустить развития иранской ядерной программы. «Для этого мы предпринимаем определенные действия, которые предпочитаем не обсуждать», — отметил он.

По словам официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, поврежденное при пожаре здание в Натанзе предназначено для производства центрифуг. По его словам, в результате произошедшего жертв нет, но причинен значительный материальный ущерб, отмечает агентство IRNA.

О взрыве и пожаре на ядерном объекте в городе Нетенз в иранской провинции Исфахан 2 июля сообщало Associated Press.

Городские власти подтвердили только факт пожара. Они отметили, что, несмотря на ЧП, работа на объекте не останавливалась.

Позже Тегеран обнародовал фотографию здания, которое, как утверждается, пострадало от пожара. В Associated Press обратили внимание, что стены кирпичного строения обуглены, крыша разрушена, двери сорваны с петель, а вокруг лежат обломки. Эти факторы могут косвенно подтверждать версию взрыва. Пожар, по данным издания, начался ночью. Как утверждают в агентстве, он был настолько ярким, что был виден из космоса и зафиксирован правительственным спутником США.

Как заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), на месте пожара на объекте в Иране не было ядерных материалов. «Иран проинформировал МАГАТЭ о пожаре в здании на территории комплекса по обогащению урана в Натанзе утром в четверг (2 июля. — «Газета.Ru»). Иран также проинформировал МАГАТЭ, что пожар был быстро потушен и что в здании не было ядерного или других радиоактивных материалов», — указано в распространенном сообщении агентства.

Иран сообщил МАГАТЭ, что причина инцидента неизвестна. В Тегеране заверили, что в результате инцидента никто не пострадал и радиоактивного загрязнения не произошло. «Агентство может подтвердить, что в момент происшествия инспекторов МАГАТЭ там мне было, на месте, где произошел инцидент, нет ядерных материалов», — подчеркнули в пресс-службе.

Как утверждают эксперты, изучившие спутниковые снимки места ЧП и ранние данные, пострадавшее здание — это новый комплекс по обогащению урана и запечатленный на фото объект относится к надземной части завода.

Все основные производственные мощности, по мнению специалистов, расположены под землей и укрыты семиметровым слоем бетона, который защищает оборудование, в том числе от возможных авиаударов.

По сведениям Associated Press, в Нетензе обогащают уран до уровня 4,5%, что превышает максимальный уровень в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой, заключенной в 2015 году. Впрочем, Тегеран официально прекратил следовать этому требованию в 2018 году, когда США объявили о своем выходе из соглашения.

Осенью 2019 года на объект не пустили инспектора МАГАТЭ, а до этого на находящиеся там компьютеры была совершена вирусная атак, которая вывела из строя газовые центрифуги — с их помощью обогащается уран.

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