Ученые в мире поспорили из-за второй волны коронавируса

Пока вирусологи и инфекционисты спорят в России говорят, что готовы к любым капризам вируса.

Будет ли вторая волна коронавируса? А может, это продолжение первой волны? Если все-таки вторая волна, то когда и окажется ли она такой же масштабной и разрушительной? Вокруг всех этих вопросов среди ученых, медиков и экспертов идут ожесточенные споры. Впрочем, как вокруг самого понятия «вторая волна». Большинство понимает под ней, когда число заболевших снова растет после спада. Другие говорят, что поскольку нет единого научного определения пандемии, соответственно, все объясняют «волны» по-своему. В частности, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний Уорикского университета (Великобритания) Майк Тилдесли пояснил BBC, что второй волны нет, а есть неровности еще первой. Проиллюстрировал он ситуацией с коронавирусом в США, где за последние дни отмечен рекордный прирост числа инфицированных. Forbes отмечает аналогичную ситуацию в Европе и Израиле. Здесь тоже после снижения числа заболевших до минимума и выхода из карантина началось все по новой. Правительство вынуждено было снова вернуть часть ограничений, которые были уже отменены. Схожая картина в Южной Корее, Иране, Молдове, Азербайджане.

А вот вирусолог, профессор Ноттингемского университета Джонатан Болл заверяет, что вторая волна просто неизбежна, потому что впереди осень с ее сезонными вирусами. Эпидемиолог Школы здравоохранения Колумбийского университета Джессика Дажстман считает, что возобновление роста числа заболевших после спада можно считать, как продолжением первой волны, так и второй волной, передает мнение специалиста издание со ссылкой на Reuters. А исследователь Центра по охране здоровья Джонса Хопкинса Эрик Тонер уверенно говорит, что коронавирус и не уходил, чтобы возвращаться в виде второй волны или третьей и т.д. Инфекция никуда не исчезла, даже если в некоторых странах новые случаи упали до нули.

Однако больше всех пугает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Гендиректор организации Тедрос Гебреисус с середины июня твердит, что коронавирус входит в новую, еще более разрушительную волну.

Многие связывают новые вспышки с преждевременной отменой ограничительных мер, что значительно повысило шансы вируса на живучесть. К слову сказать, в Роспотребнадзоре тоже не раз предупреждали, что вторая волна может «накрыть», если «слишком быстро расслабимся». Эксперты Роспотребнадзора пояснили, что вторая волна может стать менее опасной, когда уже есть люди, у который имеются антитела к коронавирусу. Для прекращения распространения вируса необходимо, чтобы 70% населения имели такие антитела, а сейчас этот показатель составляет только 10-30%.

До сегодняшнего дня нет точных данных и о самом иммунитете к коронавирусу. Неясно также, получают ли его все, кто переболел. Да и общего количество заболевших в мире – 11 млн случаев – недостаточно, чтобы можно было говорить о наличии коллективного иммунитета.

Трезвомыслящие специалисты говорят, что разрастание можно остановить. Для этого власти должны будут оперативно выявлять кластеры заражений, вводя карантин конкретно на эти участки. Кроме того, система здравоохранения ряда стран, включая Россию, уже подготовлена к коронавирусу, не то что, было в самом начале пандемии. И несмотря на то, что сейчас больницы, были переквалифицированы под «ковид», возвращаются к прежнему режиму и профилю работы, резервные госпитали власти решили пока сохранить. Да и медики уже получили опыт лечения коронавируса. К тому же постепенно появляются и лекарства от нового вируса, активно идет разработка вакцин. И, что тоже немаловажно, в странах уже отработана система перехода на жизнь в режиме карантина или ограничительных мер. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко успокаивает по поводу второй волны, считая, что ее не будет.

А мэр Москвы Сергей Собянин считает вторую волну маловероятной. Да и глава Минпрома Денис Мантуров вообще успокоил россиян, что вторая волна не страшна и запаса прочности у экономики хватит.

В свою очередь независимый медицинский эксперт Анна Володина сказала «Блокноту», что особых беспокойство для паники у россиян быть не должно.

«По счастью, все мы очень быстро учимся, поэтому нельзя говорить, что три месяца тревог, беспокойства, ограничений прошли для нас всех даром. Власти сделали и делают все возможно и невозможное, чтобы держать ситуацию с вирусом под контролем. Но многое будет зависеть и от самих россиян. Должно прийти осознание, что как прежде уже не будет и теперь надо серьезно подойти к своему здоровью и безопасности. Поверьте, даже соблюдение элементарных мер предосторожности, укрепление иммунитета, долгие прогулки на воздухе может защитить здоровье или, по крайней мере, ослабить удар любой инфекции», — сказала Володина.