Следующие слушания в Стамбуле по убийству саудовского журналиста пройдут в ноябре

Первое заседание по этому делу состоялось ранее в этот день в суде в стамбульском районе Чаглаян, указывает ТАСС.

Агентство напоминает, что турецкая прокуратура обвиняет 20 подданных Саудовской Аравии, причастных к преступлению. Суд провел заочное рассмотрение дела, на котором также присутствовала спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Журналист Джамаль Хашогги, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где писал для газеты The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. Турецкий суд 5 декабря 2018 года выдал ордер на заочный арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, Сауда аль-Кахтани и ещё 15 саудовцев, обвиняемых в непосредственной расправе над журналистом.